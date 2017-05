Fernández Borbalán: «El fútbol va a mejor, pero queda camino por andar»

No siempre se tiene la suerte de tener como invitado a un internacional en un programa de radio. La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería tuvo el privilegio de contar con David Fernández Borbalán, árbitro almeriense que lleva 13 temporadas en Primera División y que el próximo año afrontará su último curso como profesional. De todo eso y más habló el colegiado andaluz en el restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón de la capital.

«Tuve la suerte de hacer las últimas cuatro jornadas de liga. Ahora me queda un compromiso internacional el 11 de junio, aunque aún no sé el destino. Tras ello, a descansar hasta la concentración arbitral de julio. Será la previa de mi última temporada, tal y como establece la normativa. Con 45 años tengo que dejarlo, pero estoy feliz por haber llegado a esta edad en Primera División», recalcó Fernández Borbalán. «Han pasado 13 temporadas desde que ascendí, pero llevo 31 en el arbitraje. No deseo irme, pero siempre busco lo positivo, y veo mi vaso medio lleno por haber podido llegar vivo deportivamente hasta el final. Cuando éste llegue, me gustaría seguir ligado al estamento arbitral, porque creo que puedo hacer algo útil», reconoció.

Un momento inolvidable

David Fernández Borbalán afirmó que «son muchos años en el mundo del fútbol, pero tengo un momento marcado: el día en el que pité la final de Copa del Rey. Para un árbitro esto es un puntazo. Para mí fue especial porque, en cuanto me dijeron que iba a arbitrar ese partido, me acordé de mi padre, a quien perdí con 16 años. También me vinieron a la cabeza mi madre y mi mujer. Me decidí a que fueran a mi partido, algo que me costó, pero las convencí. Tuve la oportunidad de vivir un día tan bonito en el Vicente Calderón con un Barcelona-Athletic y, además, sabiendo que mi familia estaba en la grada viéndome. Quedará para mi recuerdo como uno de los partidos más bonitos de toda mi carrera».

«Hubo una pitada monumental al himno. Creo que fue el primer partido en el que eso empezó a ponerse de moda. Es algo que yo solucionaría pronto. A ti te puede gustar un color, pero hay momentos en los que tienes que compartir espacio con gente que no tiene tus preferencias, y el respeto es fundamental. Os puedo asegurar que en el extranjero me han comentado esto, porque es algo que les llama la atención y que en ningún país pasa. Sobre todo, porque sucede cuando juegan dos equipos de España. Es una pena», lamentó el árbitro.

La situación del arbitraje actual fue uno de los temas de conversación de la Tertulia del Minuto 92. «El fútbol cada vez va a mejor en ese aspecto, pero todavía queda recorrido. Los familiares que vienen a vernos a la grada, por ejemplo, tienen que obviar la mayoría de las cosas que nos dicen, aunque les duelan. Es algo que me entristece como persona y como deportista. Los números dicen que cada vez hay menos casos así, pero sigue siendo una laguna que tiene este deporte. Sin ir más lejos, este fin de semana vi un partido de playoff de ascenso y palpé un ambiente idéntico al de hace 20 años. Todavía me sigue chirriando esto», apuntó.

David Fernández Borbalán también reconoció que sigue al equipo de su ciudad. «El Almería no puede tener la mentalidad de que esto está hecho. Hay que ir a Getafe a puntuar, y el equipo debe transmitirlo. Yo sigo mucho al Almería. Lo veo siempre que puedo e, incluso, cuando me toca viajar, lo primero que hago al llegar es mirar su resultado. Son años duros y la afición merece una temporada decente», señaló.