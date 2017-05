Corona: "En el Almería tenemos que aprovechar nuestra situación"

Miguel Ángel Corona, capitán de la UDA, no quiere hablar de su futuro. Pese a que acaba contrato el próximo 30 de junio, el talaverano quiere que "toda la atención se centre en lo que nos jugamos. No puedo venir pidiendo atención para Getafe y hablar de mi futuro". Así se ha expresado tras finalizar el primer entrenamiento de la semana antes de la disputa de la penúltima jornada del campeonato liguero. La que puede dar a los rojiblancos la permanencia matemática.

Una situación "que hubiéramos firmado hace unas semanas y que era difícil de creer". Ahora, a falta de dos partidos y fuera de los puestos de descenso, el '15' rojiblanco entiende que están "en una situación privilegiada. Lo importante es que la tenemos y hay que aprovecharla".

Porque no ha sido nada sencilla la temporada. Más bien, todo lo contrario. "A nivel emocional, la de más sufrimiento de toda mi carrera". Que no es corta. 17 años de profesional y que está "más cerca de que se acabe. No hemos pensado todavía lo que haremos", ha insistido.

En las últimas semanas se ha visto una mejor versión del Almería. Para salir de los puestos de descenso y ser de los equipos que mejor acaben la competición. Un hecho, el sacar lo mejor a nivel colectivo cuando peor estaban las cosas, que ha hecho reflexionar al vestuario. "No hemos dado lo mejor de cada uno durante la temporada. Estoy convencido que esta plantilla podía haber dado mucho más. Hay jugadores que han hecho una gran temporada, pero no lo ha sido a nivel general". Tanto lo cree que piensa en un año "mucho más tranquilo" y en el que "podríamos haber luchado por estar arriba si hubiéramos estado en mitad de la tabla durante todo el año".

Ahora la realidad indica que están a dos puntos de salvarse de manera matemática sin importarles lo que hagan los otros equipos. "No podemos estar pendientes de otros campos. Tenemos que ir a Getafe con la intención de ganar y estar muy centrados en conseguir la permanencia". Ni tan siquiera pensar en que les quedaría, todavía, un último partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente al Reus.

Ha utilizado una frase pronunciada por Luis Miguel Ramis en el vestuario para definir la situación en la que se encuentran. "La pistola no tiene balas y no la metamos nosotros". De manera clara sobre lo que es el presente del Almería y no empeorarlo tras jugar las dos últimas jornadas.