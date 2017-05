Fran Fernández no se tapa: «Tenemos que salir a por el partido»

Fran Fernández dirigió este mediodía el último entrenamiento antes del partido que mañana, desde las doce del mediodía, disputará el filial frente al UP Langreo y el técnico no dudó en señalar cómo será el Almería B que dispute el partido de vuelta con la ventaja del 0-1 de la ida. El almeriense tiene claro que lo que pasó allí no hay que tenerlo en cuenta. «Afrontamos el partido con muchísima ilusión y no podemos estar mirando al marcador constantemente. Tenemos que salir a por el partido, tenemos que hacer también daño y no limitarnos a defender. Si nos limitamos a eso lo vamos a pasar peor todavía».

No consideró que la cita sea diferente a la ida en el comportamiento del cuadro asturiano. «El análisis que habíamos hecho es lo que vimos en el partido. Es un equipo con muchísimas alternativas, tanto en juego combinativo como en juego directo, muchísima experiencia, no se fueron del partido nunca. El otro fútbol lo dominan muchísimo más que nosotros, pero nosotros, con la ilusión con la afrontamos el partido de ida, si hacemos lo mismo en el partido de vuelta también tenemos nuestras opciones». Afirmó que será clave «no caer en el error y si nos ponemos por detrás en el marcador, seguir haciendo nuestro plan de partido y a partir de ahí con tranquilidad».

A los dos tipos de fútbol

Allí, el Almería B ganó a los dos tipos de fútbol que quiso plantear el Langreo. «A lo mejor el resultado reconozco que es un poco engañoso. Fue un partido de empate, más que de victoria, pero esto es fútbol. Aprovechamos una de las pocas ocasiones que tuvimos, ellos también tuvieron muy pocas porque defendimos muy bien y no la aprovecharon y esperemos que así sea mañana».

Tiene motivos para la alegría porque aclaró que «hemos tenido una evolución en el otro fútbol, que es muy importante, y la verdad que en la trayectoria que llevamos durante toda la temporada hemos crecido en eso y cuando nos pusimos con el marcador a favor fuimos también un equipo veterano. A pesar de nuestra juventud y de tener cuatro juveniles en el campo, el equipo se mostró siempre sólido, muy centrado y sabiendo controlar el resultado».

Sin Engonga no debe haber problemas. «Es un jugador que es un líder, un ejemplo para nosotros. Es una baja importante, pero allí jugamos sin él durante 60 minutos, también ha ido con su selección varias veces, se ha perdido partidos que hemos ganado. Hay gente preparada. No tenemos ni a Garrido ni a él, pero el que lo sustituya está preparado y lo hará bien».

Ni la ausencia, ni el cambio de escenario, que será en el Estadio, donde sólo han jugado dos partidos. «Si estamos realmente centrados no debe de influir. Son chavales jóvenes y no nos puede sorprender. El escenario, el partido que es son cosas que por la juventud pueden pesar, pero tenemos que estar preparados. Veo al equipo muy centrado y muy preparado para lo que pueda pasar» y no creía que fuese perjudicial el hecho de no haber trabajado allí hasta ahora. «Aquí estamos para hacer futbolistas del futuro para el club. Si quieren ser futbolistas de futuro tienen que rendir habitualmente en diferentes escenarios y este es un escenario grande y por supuesto que el jugador que valga de verdad se tiene que ver».

Por último confiaba en el apoyo del público. «Esperamos que pueda acudir más afición. Estos chavales se merecen más apoyo del habitual y no podemos decir nada. La gente que va habitualmente nos apoya muchísimo, pero sí que necesitamos más número. En el partido de ida jugamos contra unas tres mil personas y eso se nota. El equipo local lo nota en momentos de dificultad. Esperamos tener ese apoyo, pero no nos tiene que afectar en nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestras funciones sea cual sea el contexto».