Aseguran que Albert Einstein fue el que pronunció aquella frase de que 'Dios no juega a los dados' -Dios o el universo-. Lo hizo porque el físico alemán rechazaba la teoría de la mecánica cuántica y afirmaba que la física no podría manejarse al azar, que las leyes físicas son siempre predecibles y que el resultado de un experimento sí se puede saber. De este modo aseguraba que «Dios no juega a los dados». Habrá quien se pregunte que qué tiene esto que ver con el fútbol. Muchas cosas. A veces se parece tanto a la mecánica cuántica que, aunque el fútbol sea un juego de azar, de un tiempo a esta parte es tan predecible, como decía Einstein, que muchas veces el resultado sí se puede saber de antemano o si no el resultado sí quien va a ganar.

De todas formas, cuando se llega a este tramo de la competición, el partido que se le ocurra puede estará sujeto al azar, nada es predecible y ningún resultado se puede saber. El Girona ha perdido con el UCAM Murcia en su campo, un equipo, el que dirige el almeriense Francisco, que ha ganado al Huesca o al Tenerife; el Getafe cayó con el Sevilla Atlético, el Cádiz ha empatado con el Nàstic o el Córdoba o el Real Oviedo con el Alcorcón. Resultados que dan que pensar para afirmar aquello de que Dios sí juega a los dados.

Mucho ojo

El Almería está obligado hoy a no jugar a los dados y ponerse de la parte de Einstein para superar a un CD Mirandés, que ve complicada su existencia en la Liga de Fútbol Profesional, pero que se ha agarrado a un hierro ardiendo para si se va llevarse a alguno consigo. Ojalá no sea el Almería, pero los 'estertones de la muerte' los han padecido algunos de los equipos con los que se ha visto últimamente como pueden ser el Córdoba, que podría estar ya casi salvado de no haber empatado con los burgaleses, o el Elche, que se vio superado en el descuento y jugando en superioridad y se ve sometido a una presión que puede que le cueste la vida en la categoría.

El equipo de Pablo Alfaro no quiere irse, pero sus posibilidades de permanencia son menores que las que tiene la UD Almería, viéndolo con sinceridad. De todas formas, el fútbol da sustos de vez en cuando y el Mirandés está capacitado para darlos y gordos. Los rojiblancos, con los resultados sucedidos en las últimas jornadas, ha conseguido una 'bombona de oxígeno' que no quiere que el equipo ferroviario la desconecte esta tarde. La intención de los unionistas es no ser predecibles, no jugar al azar, sino ser concretos, conscientes de que al objetivo se llega jugando, pero sabiendo cómo jugar, para obtener el resultado que se persigue. Vamos, darle la razón a Einstein y convertir el partido en un duelo en el que al final los rojiblancos impongan un fútbol que, aunque impredecible, depare una 'previsible' victoria en una hora y media en la que los rojiblancos demuestren que quieren quedarse en la categoría, tanto o más que lo han demostrado los castellano-leoneses, un equipo de guerreros que buscará lo mismo que los jugadores que dirige Luis Miguel Ramis, un triunfo que siga dándole motivos para creer en la permanencia, posible con los números en la mano.

Centrados

El técnico rojiblanco, el jueves habló del partido de hoy sin olvidarse de lo que pasó en Mallorca para justificar inercias de trabajo. «En el partido de Mallorca nosotros generamos más ocasiones de gol que el rival, es verdad que no dominamos el juego y sobre todo que en el centro del campo no somos sólidos, ni con balón ni sin balón. Ahí hubo un desequilibrio que provocó que no tuviéramos el control que queremos tener». Esta semana se ha trabajado el doble porque «cuando las cosas salen hay que trabajar, cuando no salen hay que trabajar el doble», y además con tirón de orejas el martes, no distinto a los que dijo se han producido con la intención de despertar a una plantilla que, pese a todo, ha trabajado bien. «Cero quejas», expuso alto y claro a la hora de referirse al rendimiento.

Por eso, puede que no existan dudas con vistas al duelo frente al Mirandés. La mejor noticia es la recuperación de Borja Fernández, que otra vez pierde su habitual pareja de baile, la de Joaquín Fernández. El 'comodín' de la plantilla rojiblanca bajará a la defensa ante la ausencia de Ximo Navarro, que vio el sábado pasado en Mallorca la quinta amarilla del segundo ciclo y será una sensible ausencia, aunque Joaquín ha rendido muy bien en la retaguardia, donde estará acompañado por Jorge Morcillo, con Marco Motta y Nano, en los laterales, con Casto defendiendo la portería.

El problema viene dado por el acompañante de Borja, en el centro del campo. Podría volver a ser Ramón Azeez, pese a que este no estuvo 'fino' en el partido del sábado en el Iberostar Estadio y este Mirandés puede exigir en esa parcela. En Mallorca, además, se sufrió por banda, sobre todo por la derecha, lo que también puede determinar un cambio en banda. El problema estriba en cómo hacerlo para que no se noten ausencias, también con la escasez de efectivos para cubrir esas plazas. Fidel fue el único que se salvó en la isla y el único seguro en el once, de los que estén arriba, como Quique González, sin fortuna cara a gol, pero nunca es tarde para recupera el olfato, tan necesario en esta etapa de la temporada.

José Ángel Pozo y hasta Corona podría tener su oportunidad de aparecer. Siempre que el talaverano fue llamado puso el sentido que muchas veces ha demostrado no tener el juego rojiblanco. O lo mismo, con la presencia de Gaspar Panadero en la lista -que no le impediría jugar frente al Langreo mañana-, el manchego también podría aparecer, bien por banda, en lugar de Antonio Puertas, o bien por el centro, como enganche, en lugar del malagueño José Ángel Pozo, que también dio motivos en Mallorca para no estar en el equipo en la tarde de hoy frente al Mirandés.

Morir matando

El Mirandés quiere quedarse y lo cierto es que tiene jugadores muy interesantes a los que no le han salido bien las cosas, pero de los que nadie duda que son capaces de sacarlas a flote en cualquier momento. No es un dechado del buen comportamiento, con muchos malos resultados pero, sacando la calidad en algunos momentos, a más de uno le han temblado las 'canillas' viendo que se les podía escapar el objetivo. Alcorcón y Elche maldicen sus tropiezos, uno con un punto por encima del descenso y otro 'embarrado' hasta las cejas.

El cuadro burgalés llega a Almería con cinco ausencias, además del técnico que no podrá sentarse en el banquillo por sanción. En cancerbero Roberto estará ausente, tras su expulsión del pasado domingo, mientras Alain, Bustos, Ruymán y Usero son bajas por lesión. Lázaro, Aurtenetxe y Néstor Salinas lo son por decisión técnica para el vigésimo partido a domicilio de la temporada, en la que ganó dos duelos y empató 7, sólo dejó la puerta a cero en dos partidos y se quedó sin marcar en 7. El azar, los dados.