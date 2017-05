Fran Fernández: «Estoy agradecido al club, pero me dolió volver al filial»

La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería tuvo ayer como invitado a Fran Fernández, entrenador del Almería B que esta temporada dirigió al primer equipo durante dos jornadas en el periodo en el que el club decidía quién sería el sustituto de Soriano. Durante su etapa, el conjunto rojiblanco venció en Lugo su primer partido como visitante del curso y empató contra el Huesca. Tras ello, Ramis tomó las riendas y Fernández regresó a un filial con el que ahora lucha por lograr el ascenso a Segunda B. El 0-1 cosechado en Langreo debe rematarse el domingo en el Mediterráneo para pasar de ronda.

«El objetivo de la temporada no es ascender. A nosotros siempre se nos ha transmitido que nuestra misión es ayudar al primer equipo, algo que hemos hecho todo el año. Esto es un premio, y ya que estamos aquí inmersos queremos lograr subir a Segunda B, pero no es nuestra obligación», recalcó el técnico almeriense. Fran Fernández añadió que «el domingo tendremos un partido muy complicado. Quiero hacer un llamamiento para que venga la gente. En Asturias hubo casi 3.000 personas en el campo, y nosotros merecemos que se registre una gran entrada en el Mediterráneo».

Oportunidad

Sin duda, el gran momento de Fran Fernández esta temporada fue el vivido con el primer equipo. Sus cuatro puntos de seis posibles le hicieron pensar en que podía continuar frente a la UD Almería, algo que no se produjo, teniendo que regresar al filial. «No lo pasé excesivamente mal porque tengo mucha gente alrededor que me quiere y me ayudó. El día que volví al filial recibí mucho apoyo de mis jugadores. Lógicamente, me dolió volver, pero, una vez pasado el luto, estoy agradecido al club porque sé que es una experiencia que me ha brindado», admitió. El entrenador recalcó que «el club pensaba que podía agotarse mi crédito en caso de cosechar malos resultados, algo lógico en el fútbol profesional y, una vez pasado, entiendo la postura. El entrenador actual lo está haciendo bastante bien».

Con respecto a esa etapa al mando de la primera plantilla, Fran Fernández apuntó que «el primer día fue bastante complicado, porque los jugadores no esperaban que yo llegase ni me conocían. El equipo estaba mal, pero a partir del jueves noté que se estaba produciendo esa unidad que trabajamos durante la semana. Esa progresión se iba dando, pero hasta el sábado no pensé que se podía ganar en Lugo. Había tanto margen de mejora que el mismo fin de semana me doy cuenta de que podemos sacar los tres puntos, algo que se dio al final».

Relación con Soriano

En la Tertulia del Minuto 92 también se le preguntó a Fran Fernández por su relación con un Soriano que, pese a que en verano promulgó que quería seguir de cerca al filial, durante la temporada apenas prestó atención a su segundo equipo. «Soriano quería mantener una comunicación estrecha al principio, pero dentro de su desconocimiento como entrenador no sabía qué podría controlar y qué no. Es difícil que el técnico del primer equipo piense en el filial si su conjunto no va bien, y con Ramis pasa lo mismo. La comunicación se da con la secretaría técnica. Cuando yo estuve en el primer equipo tampoco hablé apenas con el cuerpo técnico del filial, porque no tenía tiempo».

Fernández, que acaba contrato, desveló que «supongo que el club estará contento conmigo. Hay que ver las condiciones, pero me encantaría seguir en el filial. No ha habido ningún contacto, aunque tampoco creo que sea el momento, por lo que estoy tranquilo».