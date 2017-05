Ramis da un toque de atención

"Es bueno que de vez en cuando se dé un toque de atención". Así ha respondido Nano González a la pregunta sobre el enfado de Luis Miguel Ramis, entrenador rojiblanco, en el entrenamiento que se ha desarrollado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos por parte del primer equipo rojiblanco. Al preparador tarraconense no le ha gustado nada el desarrollo de la segunda sesión de la semana. Tanto ha sido así que ha mostrado su descontento hacia algunos jugadores que, a su modo de ver, no estaban ejercitándose como la ocasión lo merecía.

Y todo tras haber jugado en Mallorca un mal partido. Todo antes de recibir al Mirándes, el próximo sábado, en un partido "crucial", tal y como lo ha definido el lateral izquierdo malagueño. Más por la última muy mala imagen dada por los rojiblancos en Son Moix. Al zurdo no se le han caído prendas en asegurar que lo visto en tierras baleares dista mucho de lo que debe poner en un partido un equipo que se juega evitar el descenso. "Viendo la repetición del partido, parecía que el Mallorca era el único que se jugara la vida". Pero su malestar es porque se ha repetido en más de una ocasión a lo largo del ejercicio. "No es la primera vez que pasa. Salimos a los partidos a verlas venir. Hasta que no recibimos el primer zarpazo no reaccionamos". Y eso que estaban avisados de lo que ocurriría al inicio del choque. "Ellos salieron en tromba. Parecía que se jugaran mucho más que nosotros y no supimos reaccionar", ha declarado. Una vez más, peor imagen cuando lo tenían en su mano. A su juicio, incluso peor que en el Nuevo Arcángel. "El partido de Córdoba fue sobre todo en los primeros 30 minutos. Después supimos enderezar un poco. En Mallorca, se veía que faltaba algo. No sé si un poco como dejadez".

De cara al próximo partido, "se pueden definir muchas cosas. Podemos dejar a un equipo prácticamente hundido y nosotros de muy buena forma para poder terminar bien el año". No se fía pese a que son últimos. "Estamos avisados y es la última oportunidad que puedan tener de reengancharse. Debemos aprovechar esas oportunidades que vamos a tener". Porque el Mirandés viene de ganar en Elche y empatar en Córdoba, como sus dos últimos desplazamientos. "Analizando los últimos partidos del Mirandés, parece que juegan mejor cuando se quedan con uno o dos menos". El peligro, la velocidad. "Ellos tienen jugadores arriba y en banda bastante rápidos. Debemos estar preparados para que jueguen a la contra. Será un partido largo que no se resolverá en los primeros minutos". Por ello, "debemos tener paciencia".

Por último, llamada a la afición. "El mensaje que podemos lanzar a la afición es que siga como está. En Almería parece que somos más fuertes que cuando vamos a jugar fuera. No será un partido fácil y espero que el ambiente nos acompañe como en los últimos partidos".