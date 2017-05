La derrota en Mallorca fue un 'justo castigo por la racanería del Almería'

Además de perder, ya que empatar o ganar en Mallorca le era casi vital para la permanencia, los rojiblancos volvieron con 'tirón de orejas' de la prensa escrita que cubrió la información del partido. Como sucedió la pasada temporada, tuvo como protagonista individual al bermellón Brandon Thomas, autor del gol de la victoria local, tanto el pasado sábado como en la pasada Liga 205/16.

En las distintas crónicas hubo coincidencia en que el RCD Mallorca mereció ganar, ya que supo leer mejor el partido que una UD Almería a la que en algunos medios se le tachaba de tener un dibujo táctico muy replegado. Además, se pudo leer que la derrota fue justo castigo a su racanería y que a los de Luis Miguel Ramis les costó meterse en el partido; lo hicieron muy tarde.

Mentalizado para ganar

Los medios escritos locales que cubrieron la información del partido destacaron que los de Sergi Barjuan tuvieron ambición para anotarse los tres puntos. En la versión digital de Diario de Mallorca la crónica fue titulada 'El Mallorca gana al Almería y se coloca a dos puntos de la salvación' y en la misma se narraba que los bermellones ganaron un partido trascendental para la permanencia. «El equipo de Sergi Barjuan entró en el partido concienciado de lo mucho que se jugaba en la primera de las cuatro finales que debe disputar, sin margen de error. La primera de ellas quedó superada con nota. El equipo de Ramis encajó un merecido castigo a su racanería. Sólo en el tramo final del partido, cuando se vieron con todo perdido, acosaron la portería de Santamaría, que sólo tuvo que hacer una parada de mérito en toda la tarde».

En el diario Última Hora, el titular de la crónica fue 'El Mallorca gana y mantiene viva la esperanza por la permanencia' y en la misma se expuso que los almerienses no apretaron con la intensidad que se requería. «Los de Sergi Barjuan, cómodos en defensa ante un Almería que no apretaba, se veían más tiempo en campo contrario, aunque sin generar ocasiones. Sin embargo, poco a poco, el Almería equilibraba el juego, pero la presión de los minutos finales no cuajó y en las filas mallorquinistas se veía cada vez más cerca la victoria».

Imprecisos y sin puntería

En los diarios deportivos de tirada nacional, igualmente en formato digital, se coincidía en que el equipo local fue justo vencedor ante un Almería que distó mucho de ofrecer la actitud que se le suponía para un reto tan importante. Así, en el diario Marca, el titular de la crónica fue 'El Mallorca vuelve a ganar y coge aire a costa del Almería'.

En relación a lo que deparó el encuentro, en este medio, se resaltaba que los de Ramis sólo despertaron casi al final del mismo. «En la primera mitad, el Mallorca estuvo mucho más activo y dominó con claridad la posesión. Los locales salieron con una alineación ofensiva y volcaron su juego por ambas bandas. Al Almería le costó meterse en el partido. Los de Ramis jugaron con las líneas replegadas y le duró poco el balón en su poder. Los de Sergi hicieron más méritos para ir ganando, ya que fueron muy superiores. El segundo tiempo fue un espejismo de los primeros 45 minutos. El Mallorca le imprimió más ritmo al juego, volviendo a salir con más intensidad y bien organizados defensivamente. El Almería tuvo muchas imprecisiones y en los últimos compases del partido los andaluces tuvieron varias ocasiones claras como para igualar el encuentro, pero no estuvieron acertados».

Desorientación almeriense

Por su parte, el diario As, destacaba en la información del encuentro el titular 'Brandon acerca al Mallorca a la permanencia; el Almería peligra', tras la victoria (1-0) del equipo bermellón.

En la crónica se exponía que el equipo local afrontó el partido con las ideas mucho más claras en cuanto a la importancia de los puntos en juego. «Ganó el único equipo que lo buscó y mereció. Un gol de Brandon Thomas le dio al Mallorca tres puntos imprescindibles para seguir con opciones de salvación. Quizá porque al Almería le podía servir el empate, los andaluces salieron a verlas venir y esperar su oportunidad, eso a diferencia del Mallorca que sabía que sólo le valía la victoria y salió a por los tres puntos desde el primer minuto. De hecho, en los primeros quince minutos todo el juego fue en el campo de un Almería desorientado ante un Mallorca más agresivo de lo habitual. No fue hasta los últimos 20 minutos, tras los cambios, cuando apareció el Almería y empezó a buscar con insistencia el gol del empate. Tuvo algunas ocasiones para conseguirlo, pero entre la defensa local y la fortuna no consiguieron poner el marcador en tablas».