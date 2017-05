El camino de retorno se inicia en Langreo

En tierras asturianas, caso del campo Nuevo Ganzábal en la localidad de Langreo, comienza la andadura de la UD Almería B en su intento de regreso a la categoría de Segunda División B. El primer escollo hacia ese objetivo lo tiene el filial rojiblanco en el feudo del UP Langreo, donde comparece con varias novedades en la convocatoria, resaltando entre ellas la ausencia de Gaspar Panadero, convocado por el primer equipo, así como la inclusión de Aziz, delantero de la UD Almería de División de Honor juvenil.

Al filial le espera un rival intratable en su feudo, donde no ha perdido ningún partido de los 19 jugados en la fase regular del campeonato en el Grupo 2, con 16 victorias y tres empates, habiendo marcado en todos los encuentros disputados en esas jornadas. En su plantilla, mayoría de jugadores que han militado en categorías superiores.

Novedades rojiblancas

Después del 'palizón' del desplazamiento -casi doce horas en autocar-, la expedición almeriense, que pernoctó en el Hotel Posada de Roces, en Gijón, se ejercitó en la tarde de ayer en las instalaciones deportivas de Mareo, cedidas por el Sporting de Gijón. En la convocatoria decidida por Fran Fernández figuran varias novedades, tanto en lo referente a bajas como a novedades para el envite de la tarde de hoy en campo del equipo langreano.

En el apartado de ausencias, destaca la del extremo Gaspar Panadero, que volvió a figurar en la del primer equipo para el partido de ayer en campo del RCD Mallorca. Tampoco figuran Javi Moreno, Garrido, ambos por lesión, así como Nano y Paquito, estos por decisión técnica, resaltando la inclusión en la lista del delantero Aziz, jugador del equipo juvenil de la UD Almería, de la categoría de División de Honor.

Con las ideas muy claras

Fran Fernández, entrenador de la UD Almería B, supervisó en la matinal del pasado viernes la sesión de entrenamiento de su equipo, antes de subir al autocar que trasladó a los rojiblancos a la localidad asturiana de Langreo. Tras la finalización de la fase regular del campeonato de Liga, con el logro en campo del CD Huétor Vega del pase a los playoffs de ascenso, el técnico del filial rojiblanco manifestó que ve a sus jugadores ilusionados y con ganas con vistas al camino hacia el ascenso a Segunda División B. «Está claro que es un premio conseguido, pero no nos conformamos con haber llegado a él. Queremos competir en esta nueva fase de la competición, hacerlo lo mejor posible y llegar lo más lejos, dándolo todo para poder conseguir el ascenso», comentó.

Sobre la UP Langreo, reconoció que las referencias obtenidas en torno al equipo al que se enfrentan los suyos, es todo un 'hueso', con una plantilla de jugadores expertos y con mucha firmeza en cuanto a resultados en su feudo. «Es un rival complicado, sin lugar a dudas. No tuvimos mucha suerte en el sorteo, pero vamos con ilusión y ganas. Nosotros también estamos bien, en un momento óptimo y seguro que vamos a competir para intentar pasar la eliminatoria». Volver a casa con un buen marcador para el partido de vuelta, que se jugará el próximo domingo, a las 12.00 horas, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, es el gran reto rojiblanco para una complicada eliminatoria. «El rival y el largo desplazamiento sabemos que son cuestiones incómodas, pero el objetivo del equipo está muy claro. No es otro que el de acabar el partido en campo del UP Langreo habiendo logrado un buen resultado con vistas al encuentro de vuelta en nuestro campo. Vamos mentalizados, tanto en lo referente a las características del rival como a la idea de conseguir un buen marcador para la eliminatoria de vuelta».

Experiencia y veteranía

En cuanto a la UP Langreo, recibe al filial rojiblanco con pleno de efectivos para el ovetense Hernán Pérez, entrenador del equipo asturiano. Vencer a la UD Almería B, por un resultado con garantías para el encuentro de vuelta, es el obvio objetivo del conjunto langreano.

Resaltar que la mayoría de sus jugadores han militado en clubes de categoría superior e incluso uno de ellos, caso de Omar, lo hizo en Primera con el Sporting de Gijón. Dani López jugó en Segunda División con la UD Las Palmas y en varios equipos de Segunda División B lo hicieron Álvaro Cuello, Fran No, Damián, Espolita, Pablo Acebal, Luis Nuño, De la Nava y el 'abuelo' del equipo langreano, Nacho Calvillo, de 35 años de edad y que jugó en la denominada categoría de bronce.

Invicto en casa

El equipo langreano presenta una inmejorable trayectoria en lo referente a suma de puntos en casa, donde no ha perdido a lo largo de la fase regular de la Liga. Los de Hernán Pérez dejaron atrás el balance de 16 victorias y tres empates.

Ganaron al CD Tineo (3-1), Real Avilés (1-0), CD Covadonga (1-0), Sporting B (4-2), CD Tuilla (3-0), CD Colunga (4-1), UD Llanera (3-1), CD Mosconia (4-0), Marino de Luanco (1-0), Club Siero (6-0), L'Entregu CF (2-0), VC Ceares (2-0), Urraca CF (5-1), SD Lenense (3-0) y al CD Praviano (5-2). Los empates, contra el Condal Club (1-1), Real Oviedo Vetusta (1-1) y en el envite con el CD Llanes (1-1). Destacar, en el apartado de goles, que ha marcado 56 tantos en el curso liguero, viendo puerta en los 19 partidos disputados en casa donde encajó once tantos, manteniendo la portería a cero en diez.