El Almería visita al doctor

La verdad es que el jueves, Ramis dejó claro el diagnóstico del proceso por el que ha pasado y pasa, que no lo esconde, la UD Almería. El equipo rojiblanco lleva muchos meses con una 'enfermedad' que solamente se cura con triunfos, sobre todo fuera de casa. Estos se habían enquistado en el proceso hasta que en la jornada vigésimo octava, en el Anxo Carro de Lugo, todo cambió. El equipo rojiblanco, después de un pésimo partido frente al UCAM Murcia que le costó el puesto a Fernando Soriano, hizo todo lo que debía hacer y que no consiguió antes -casualidades de la vida- para recobrar el pulso.

Esa cura de la que se hablaba antes empezó a aparecer en dosis inesperadas, por lo difícil que resultaba encontrarla, y poco a poco, con el paso del tiempo, respira sin ayuda mecánica, pero es tan débil su pulso que necesita otra dosis más y puede que una segunda dosis para abandonar el hospital. Sí está probado que conseguirla hoy será pasar definitivamente a planta, cerrar las puertas de la UVI y mirar al frente con la confianza necesaria, que también es sanadora, que da encontrar la medicina precisa.

La ventaja de seis puntos puede ser efímera, de ahí la importancia de convencer al médico para que le dé el alta mostrando constantes vitales que induzcan a tomar la decisión definitiva. El rival está peor, pero qué situación hay en esta Liga 1|2|3 que no se cure con goles, hacer más goles que el rival, en este caso. El Mallorca, metido de lleno en la pelea, con seis puntos menos que los de Ramis, quiere engancharse a la Liga y seguramente hacerlo con un triunfo ante la UD Almería tiene el valor doble que podría tener a la inversa.

Cierto es que los rojiblancos acuden a la cita tras la victoria frente al Numancia, de la pasada semana, que hace engendrar temor en quienes son ahora rivales y, aunque dicen que a veces el miedo ayuda, este también debe ser 'abrigo' de un equipo unionista que una semana antes no tuvo la fortuna necesaria para derrotar al Valladolid, lo que hubiese supuesto el tercer triunfo consecutivo. Pero también se dice que no hay dos sin tres y la segunda, para encadenar esa tercera, tiene que caer hoy en el Iberostar Estadio.

Análisis

El 'enfermo' llega a la cita después de recuperar las constantes vitales, aunque sí que es cierto que tendrá una ausencia importante con la baja de Borja Fernández, aunque también es verdad que la recuperación de Nano, que no le permitió jugar frente al Numancia la pasada temporada, permite 'tapar' la ausencia con un jugador polivalente que ha ejercido con notoriedad y 'excelencia' -así lo dijo el jueves Luis Miguel Ramis- su trabajo cada vez que ha sido utilizado y en los distintos lugares en los que jugó, como es el caso de Joaquín Fernández. El huercalense ocupará la ausencia que deja el orensano, a pesar de las palabras del técnico, que no dudó en advertir de que había más opciones para tapar ese hueco.

Sí es verdad que el Mallorca propone un fútbol que lo mismo requiere de más número en el centro del campo, por lo que la baja de Borja puede ser un problema si se opta por realizar algún cambio más, en el que José Ángel Pozo podría ser el señalado. De todas formas, lo más normal es que el malagueño ocupe su posición habitual y que sea Ramón Azeez el acompañante de Joaquín en el centro del campo. La lesión de Fran Vélez, ausente en los entrenamientos en los últimos días, aclara el panorama en la zona ancha.

Mejoras

El cuadro rojiblanco sí es verdad que tiene que ser diferente al de la pasada semana, pese a que lograra una victoria importante, pero sí es verdad que con 'interrogantes' por no dar de sí, sobre todo en la segunda parte, la imagen de un equipo obligado a ganar. Lo hizo tal vez encontrando la suerte que no llegó a tener frente al Real Valladolid. Hay obligación de utilizar armas como la intensidad, la presión y la velocidad, claves para dominar el último partido, en la primera parte.

Enfrente se encontrará un equipo que querrá tener el balón. Así era el Almería de Sergi Barjuan, que no cuajó y que ocasionó su despido después de empatar en casa frente al Tenerife. Puede que esa sea una espina que el barcelonés tenga clavada para sacársela hoy dejando tocado al equipo rojiblanco, pero siempre se ha dicho que con la venganza en la mente no se pueden tomar decisiones tan importantes.

Para evitarlo, con esa 'dicotomía' a emplear en el centro del campo, si con dos mediocentros o con dos y un enganche que trabaje en esa zona, parece claro que el equipo rojiblanco, que acude con varios jugadores señalados -Ximo Navarro, Corona, Juanjo Expósito, Pape Diamanka y Marco Motta están a una amarilla de la suspensión-, tendrá a Casto bajo palos, con la portería cubierta por Marco Motta y Nano, por las bandas, y Ximo Navarro y Jorge Morcillo, en el centro de la zaga.

El mediocampo puede tener, como queda dicho, a Joaquín, con alternativas en la compañía, y que sea Ramón Azeez el ocupante de esa demarcación, con Pozo en la mediapunta, aunque tampoco sería descartable que apareciera Corona.

Sí que es más que probable que en ataque estén Antonio Puertas, que realizó un gran partido la pasada semana frente al Numancia poniendo la firma a un gol y siendo asistente en el otro, y Fidel, que también participó en uno y puso la firma al que abrió el marcador. Ambos asistiendo a un Quique que aporta su trabajo, más allá de que ahora esté 'desconectado' del gol.

Enfrente

El Mallorca ha cambiado con Sergi Barjuan, que no está cómodo en la tabla, como es obvio, por su penúltima posición y los 39 puntos. Pero, por ejemplo, a Valladolid llegaron con tres partidos sin perder y de ellos dos victorias frente al Elche y Sevilla At. y buscar una victoria hoy es obligatorio para salvar la categoría en un acto casi de fe, tras partidos de quiero y no puede pese al triunfo -como el logrado a balón parado, como marcó en Almería, el día del Elche-.

Su fútbol nace de un 4-4-2 que ha permitido que lleguen los triunfos, estos basados en la aportación últimamente de un jugador como Moutinho -hizo dos goles en el Sanchez Pizjuán- o Lekic, su habitual desatascador. Sergi Barjuan no podrá repetir once por cuarta semana consecutiva. La baja por lesión de Joan Oriol le obligará a dar entrada en el equipo titular a Saúl o a un centrocampista si Angeliño actúa en el lateral. La primera opción es el futbolista cedido por el Dépor, que ya entró en la segunda mitad ante el Valladolid. El técnico catalán tiene previsto mantener la base del once que ha sumado dos victorias en los últimos tres partidos. Ahora la principal preocupación pasa por el estado de Brandon, que estará ante el Almería, donde jugó un Óscar Díaz que se queda fuera de la lista.

Si Brandon no está bien, jugaría Lekic, que tiene la medicina que necesita el Almería para volver a planta, aunque habrá que ver qué dice el doctor.