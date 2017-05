Tres refuerzos para evitar la hecatombe

No solo en lo deportivo, se jugará mucho el RCD Mallorca contra la UD Almería. También en lo económico, ya que de no ganar podría suponer un peligroso acercamiento del club a Segunda B y con ello, la ruptura de la mayor fuente de ingresos de la entidad.

Con ese panorama, el RCD Mallorca, que figuró al comienzo del presente curso liguero, como uno de los más cualificados aspirantes al ascenso a Primera, aguarda a la UD Almería. Una cita, casi vital para ambos equipos, a la que concurrirá el club mallorquín tras haber dejado atrás tres cambios en el banquillo y numerosos movimientos de altas y bajas de jugadores.

Peligro a la vista

Posiblemente, el RCD Mallorca es uno de los clubes de Segunda, que respaldado por una muy importante inyección económica, apostó más fuerte al comienzo de la presente temporada, por el ascenso a Primera. El 'desembarco' del millonario empresario estadounidense Rober Saver, aportando más de 20 millones de euros, para la ampliación de capital del club, fue el principal revulsivo para intentar el regreso de la entidad a la categoría de elite del fútbol español.

Rober Saver, que sustituyó como 'dueño' del RCD Mallorca al alemán Utz Claassen, con la compra del 98% de las acciones, es uno de los propietarios de la empresa Liga ACQ Lagacy Partners, en la que además figuran Andy Kohlberg y Steve Nasch, este último dos veces elegido mejor jugador de la NBA.

Sin embargo, la situación deportiva ha motivado que hoy estén en Palma Andy Kohlberg, para reunirse con el director deportivo y el financiero, para abordar la situación, caso de descenso.

Pese a esa importante inyección económica, en lo deportivo, el equipo no ha logrado remontar vuelo. La renovación de Fernando Vázquez, como entrenador, no surtió los efectos esperados. Fue destituido en la décimo séptima jornada. Le sustituyó Olaizola, entrenador del filial bermellón, aunque en la trigésimo tercera jornada, el ocupante del banquillo bermellón pasó a ser Sergi Barjuan, ex de la UD Almería.

Llegan tres y se van dos

El club bermellón, además del citado relevo técnico, protagonizó cinco variantes en la plantilla, para intentar evitar la caída en picado a Segunda División B. Una situación, incuestionablemente impensable en el entorno mallorquín al comienzo de la presente temporada.

Fueron tres las incorporaciones al primer equipo. Una de ellas para la línea defensiva, caso de Saúl García, procedente del Depor, en calidad de cedido. Las dos restantes, para el centro del campo, casos del serbio Zdjlar, cedido por el equipo griego del Olympiakos. Y en las mismas condiciones lo hizo Angeliño, que comenzó la presente temporada en el Girona FC, cedido por el Manchester City, de la Premier League

Si fueron tres las altas, la plantilla bermellona quedó 'aligerada' con la salida de dos de sus componentes. La del centrocampista Damiá Sabater, que estampó contrato con el equipo gallego del CD Lugo, y la del delantero Abdon Prats, que actualmente milita cedido, en las filas del Racing.

Altas y renovados

Con esas últimas referencias, resaltar que en el equipo insular siguen diez futbolistas que figuraron en el apartado de fichajes con vistas al presente campeonato y quince los hacen como renovados.

Las incorporaciones fueron el guardameta Santamaría, procedente de la SD Ponferradina; los defensas Jon Ansotegui, de la SD Eibar; Raillo, cedido por el RCD Español y que el pasado campeonato formó parte del equipo berciano de la SD Ponferradina, y Pleguezuelo, del equipo inglés del Arsenal FC. En el centro del campo, los fichajes fueron Juan Rodríguez, del Getafe CF; Culio, del Real Zaragoza; Juan Domínguez, cedido por el Depor y Moutinho, aunque en su caso no como fichaje, ya que jugó la pasada Liga cedido por el RCD Mallorca en el CD Tenerife. Y para la delantera, las altas de Dalmau, procedente del RCD Espanyol, y la del serbio Dejan Lekic, que militaba en el Girona FC. En relación a los jugadores que siguen en el RCD Mallorca, al menos desde la pasada temporada, son los guardametas Cabrero y Valens; los defensas Company, Joan Oriol, Campadabal, Héctor Yuste, Alberto López y Juanjo Nieto. En el centro del campo, la continuidad de Vallejo, Pol Roigé, Salomao, Brandon, James y Lago Junior, y en la delantera, la de Oscar Diez, ex futbolista de la UD Almería en la temporada 2013/14.