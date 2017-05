Casto Espinosa: «Hemos jugado mejor cuando más hemos tenido que sufrir»

Los éxitos de los equipos se sustentan en tener una buena solidez defensiva. Hasta el Barcelona de Pep Guardiola se caracterizó por ser el menos goleado de la Primera División española. Desde ahí, la construcción suele ser más fácil. Con un gol marcado, tres puntos. Podría parecer un argumento falto de consistencia. Pero en el caso del Almería, en los últimos años se ha caracterizado por ser un equipo que encaja demasiados goles. Y no siempre la 'culpa' ha sido del portero. Incluso, tampoco de la defensa. No en vano, en muchos encuentros se ha destacado las intervenciones de Casto Espinosa, en la pasada y en la actual campaña, y la UDA no se ha quedado con los puntos. Algo que está cambiando en las jornadas precedentes. De ahí que hayan podido salir de los puestos de descenso. Por la mencionada y por otras razones que han permitido tener a cuatro rivales por debajo en la tabla clasificatoria. Tal y como reconoció ayer el propio cancerbero, «hemos acelerado en los dos últimos meses». Todo para hacer un bloque más sólido.

La solidez que tendrá que reafirmarse en las cuatro jornadas que restan para acabar la competición liguera. Puede parecer poco tiempo. Pero no para los rojiblancos. «Queda muchísimo todavía». Hace un año, el Almería decidía cambiar de entrenador a esta altura. Dejar fuera del club a Néstor Gorosito para dejarle las riendas del plantel a Fernando Soriano. Luego, ocho puntos de doce posibles para lograr lo que parecía un 'milagro'. Al que se agarran, ahora, otros equipos como el Mirandés o el Real Mallorca. Los dos próximos rivales del Almería. Dos conjuntos que cierran la tabla y que aspiran al máximo posible en el tramo final para seguir soñando. Según Casto, «están heridos, pero no están muertos».

A seis puntos

El próximo rival rojiblanco es el Mallorca. Está con seis puntos menos en la penúltima posición. Saben los de Sergi Barjuan que pueden estar ante su última opción de agarrarse a la salvación. «Esperamos un equipo que vaya a ganar durante los 90 minutos». Una situación que ya han vivido en el seno del vestuario almeriense. «Estamos acostumbrados a jugar este tipo de finales», reconoció Casto. Tanto es así que, cuando mejor le han ido las cosas a nivel clasificatorio, ha sido cuando han fallado. «Le hemos tomado el gustillo a jugar cuando más tenemos que sufrir».

Con esa mentalidad van a Mallorca. «No somos un equipo que se pueda relajar», insistió una y otra vez para concienciar de lo que resta. Como ejemplo, el Elche. Los ilicitanos perdieron en su último partido en casa ante el colista. Un Mirandés que será el siguiente rival de la UDA tras visitar tierra insular y que, ahora mismo, es el colista de la Liga 1|2|3.

Ganar en Mallorca y, de paso, hacerlo contra el Mirandés supondría «poder darle la alegría a la afición que se merece». Pero el discurso es no pensar en el siguiente encuentro en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Primero, Son Moix. Un recinto en el que los bermellones buscarán el triunfo. Lo que debe aprovecharse el Almería. Sabiendo el error que se cometió en Córdoba, y sabedores de que, «si nos relajamos», el rival «se pondrá por delante y tomará confianza». Hacer más un encuentro como en Tarragona, Elche o el último contra el Numancia. Salieron intensos «para adelantarnos y así poder pillarlos a la contra. El equipo estuvo sólido».

La solidez que ha buscado el plantel durante todo el ejercicio. Que se ha encontrado a cuentagotas. Sobre todo en las últimas jornadas. Lo que no pueden perderlo, «para no caer de nuevo al descenso». En el pasado curso salieron al final. Ahora aspiran a no hacer el camino a la inversa.