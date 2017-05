"El Almería ha estado en coma y ahora, en la UVI"

Luis Miguel Ramis, entrenador de la UDA, ha dado rueda de prensa previa al partido del sábado en Mallorca. El técnico rojiblanco ha insistido en la importancia del encuentro, "en el que los dos nos jugamos mucho", para seguir con la escalada que ha permitido pasar "de estar en coma a que, ahora, estemos en la UVI. Si ganamos, pasaremos a planta, pero seguiremos en el hospital", ha declarado de forma gráfica.

No ha querido que se piense en los seis puntos de ventaja con los que los almerienses llegarán a la isla sobre los insulares. "Los colchones no me gustan en exceso", porque "el fútbol cambia mucho en pocos días y muchísimo en dos semanas". Lo que no desea que ocurra en este tramo final de la competición, en el que la UDA llega fuera de los dos puestos de descenso antes de medirse a los dos últimos clasificados de forma consecutiva. Tras el Mallorca llegará el Mirandés, un choque del que ni quiere oír hablar el entrenador tarraconense.

Sobre la cita en Son Moix, Ramis ve a los suyos "muy bien". Tanto a nivel futbolístico como emocional. "Seguimos intentando mejorar aspectos del juego, a lo que añadimos trabajo emocional teniendo mucha cercanía con ellos (jugadores). El grupo se siente fuerte con lo que hace", ha destacado.

En cuanto al rival, "es un buen equipo. Ni el Mallorca ni nosotros, al principio de la temporada, se podía pensar en estar abajo. Si los dejamos pensar tendremos problemas porque es un equipo fuerte. Ahora viene con una inercia de haber ganado dos de los tres últimos partidos. Eso hace que se vean mejor que otros equipos que están por encima de ellos".

Ha lamentado la lesión de Kalu Uche. "El principal preocupado es él porque quiere ayudar y no puede. Quiero tener a todos disponibles, pero no se puede. La confianza en todos es máxima. No me asusta poner a jugadores que tienen menos minutos".

Además de la lesión del nigeriano, que le impedirá estar, como mínimo, en Mallorca, tampoco podrá contar para esta cita con el sancionado Borja Fernández. Su posición debería ser cubierta por Joaquín Fernández, dejando atrás el puesto de central que ha venido ocupando en las últimas semanas. "Ha rendido a gran nivel de central y de mediocentro. Es una alternativa, pero tenemos otras".