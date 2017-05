La Tertulia de Radio Marca coincide en que bajan Elche, Mirandés y Alcorcón

La Tertulia Minuto 92 de Radio Marca Almería volvió ayer a reunir a algunos de sus 'profes' en torno a la mesa de Lamarca Gregorio Marañón, para debatir sobre las cuestiones más espinosas de la actualidad de la UD Almería, marcada por el encuentro ante el Numancia, el próximo ante el Mallorca y la situación clasificatoria actual, con los andaluces dos puntos por encima de la zona de descenso.

Con Alejandro Asensio, el técnico Indalecio Juárez, Juanjo López y el responsable de Almería TV, Juan Ortega, la tertulia analizó, entre otras muchas cosas, el estado de la clasificación en sus puestos bajos y los principales candidatos al descenso. Así, para Asensio, «de los de abajo va a salir el Mallorca, porque creo que es un club con mucho peso que, además, se está jugando bastante dinero, y caerá el Alcorcón. Bajan Mirandés, Alcorcón, Nástic y Elche, bajo mi punto de vista».

Mientras, Juan Ortega piensa que «bajarán Córdoba y Mallorca, además de Elche y Mirandés», mientras que Juanjo López aboga porque «salga el Nástic y entre el Alcorcón, cuyo entrador no se comportó bien esta temporada en su visita al Estadio Mediterráneo, con una rueda de prensa que es difícil olvidar».

¿Una buena liga?

Otro de los debates que se produjeron ayer en la Tertulia fue el del potencial y calidad de la Liga. Alejandro Asensio, integrante de la Peña Los Monsis, abogaba porque «es una gran liga, muy competida y disputada con equipos que tácticamente hacen disfrutar y que este año nos ha dado buenos momentos en varios partidos».

Por su parte, Indalecio Juárez se mostraba partidario de la postura absolutamente opuesta, afirmando que «es una Liga que tácticamente ha ofrecido muy poco, en la que se ha podido ver claramente que el nivel es muy bajo y que, por tanto, el Almería ha podido quedar mucho más arriba de lo que va a quedar. Podíamos haber luchado por el ascenso, viendo el nivel que hay; y sin embargo llevamos todo el año luchando por no bajar».

Y siempre Fidel

Y otro tema, en este caso recurrente en la tertulia de Radio Marca Almería, es el de Fidel Chaves, un futbolista sin duda de calidad, pero a quien hay quien acusa de falta de esfuerzo en determinados partidos con una actitud que ya es característica en el onubense. Alejandro Asensio defendía que «no es que sea un futbolista importante, sino que es un jugador absolutamente fundamental para este equipo de ésos que convierten un equipo normal en un buen equipo. Espero que Fidel esté mucho tiempo aquí, porque hay que disfrutar de su juego tal y como estamos haciendo ahora con sus goles y asistencias. Es imprescindible».

Indalecio Juárez volvía a mostrarse en desacuerdo en este sentido, asegurando que «yo lo meto en la misma tónica que el resto de jugadores: me parece un futbolista que ha rendido por debajo de sus posibilidades, que podía haber dado mucho más de lo que ha dado esta temporada. Es un jugador para exigírsele más de lo que ha dado y creo que todos debemos exigírselo. Por eso, el ver que ahora rinde me enfada más que antes, porque se demuestra que la culpa de estar en esta situación era de todos, y no sólo del entrenador».

Por su parte, Juanjo López admitió que «para mí Fidel sería titular siempre, porque su calidad es indiscutible. Partiendo de esta base, creo que al jugador se le puede exigir más. Ante el Numancia cuajó un gran encuentro, y esa es la línea que debe seguir en estos últimos compromisos de liga».