Casto: "En el Almería estamos acostumbrados a las finales"

Después de un entrenamiento a puerta cerrada, del que se ha retirado Fran Vélez al inicio de la sesión, Casto Espinosa ha hablado sobre lo que le resta al Almería en las cuatro jornadas finales. Aunque pueda parecer poco, en cuanto a número de partidos, el cancerbero cree que "todavía queda muchísimo". Es lo que piensa el vestuario rojiblanco "para que nadie se relaje". Lo mismo que creen en Palma de Mallorca.

El Almería está fuera de los puestos de descenso. El próximo rival está con seis puntos menos en la penúltima posición. Saben los de Sergi Barjuan que pueden estar ante su última opción de agarrarse a la salvación. "Esperamos un equipo que vaya a ganar durante los 90 minutos". Una situación que ya han vivido en el seno del vestuario almeriense. "Estamos acostumbrados a jugar este tipo de finales", ha reconocido Casto. Tanto es así que, cuando mejor le han ido las cosas a nivel clasificatorio, ha sido cuando han fallado. "Le hemos tomado el gustillo a jugar cuando más tenemos que sufrir", ha apuntado.

Con esa mentalidad van a Mallorca. "No somos un equipo que se pueda relajar", ha insistido una y otra vez para concienciar de lo que resta. Como ejemplo, el Elche. Los ilicitanos perdieron en su último partido en casa ante el colista. Un Mirandés que será el siguiente rival de la UDA tras visitar tierra insular y que, ahora mismo, es el colista de la Liga 1|2|3.

De lo que no ha querido hablar es de su contrato. Más bien, ha emplazado al final del ejercicio. "Me gustaría quedarme, pero hablé con el club que cuando todo esté solucionado, espero que con la salvación conseguida, nos sentemos. Mi prioridad es la permanencia. No voy a poner problemas al Almería".