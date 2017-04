El Almería B se juega otra carta de playoff en su visita al At. Malagueño

El 'plato fuerte' de la jornada del fin de semana, por lo que respecta a la triple representación almeriense en Tercera División y a efectos clasificatorios, lo ofrece el partido de la UD Almería B en campo del At. Malagueño, líder y ya campeón de Liga del Grupo IX. Un rival, invicto en casa, al que visita el filial rojiblanco con la disponibilidad de Jesús Sillero y de Gaspar Panadero, pese a estaba convocado por el primer equipo, para un encuentro de máxima importancia para los de Fran Fernández.

En el Grupo XIII, la jornada almeriense la pone hoy en marcha el Huércal Overa CF, que intentará dar la sorpresa en campo del Lorca B, segundo en la tabla, para dar otro paso adelante hacia el objetivo rojinegro de la permanencia. Por su parte, el At. Pulpileño, ya con la continuidad en la categoría en su haber, recibirá mañana con novedoso horario, ya que jugará por la mañana, al equipo murciano de El Palmar CF.

Buscando recuperar terreno

Olvidado y reflexionado sobre el 'frenazo' de la pasada jornada contra el Antequera CF, el filial rojiblanco disputará mañana otro partido ante un rival, como el, de la parte alta de la clasificación. En esta ocasión, nada menos que el At. Malagueño, líder del Grupo IX y desde hace dos jornadas matemáticamente campeón del grupo. El partido se jugará en el Campo de la Federación, en la capital malagueña, con dirección arbitral del sevillano Baldomero Pozo Osuna, resaltando que en el encuentro de ida hubo victoria almeriense (1-0) en el envite disputado en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

La expedición de la UD Almería B viajará a primeras horas de la mañana, con varias novedades en sus filas, destacando la vuelta a la disponibilidad de los jugadores Jesús Sillero y Gaspar Panadero, pese a que fue convocado por Ramis para jugar el partido de anoche en Elche. Mientras tanto, Javi Moreno sigue de baja por lesión, con Chupi y Garrido en el apartado de dudas.

El filial rojiblanco rendirá visita al líder ocupando el segundo puesto de la clasificación, con 67 puntos, aunque tras la derrota con el Antequera CF con la distancia sobre este recortada, ya que los de El Torcal llevan 66 puntos y el CD Huétor Tájar, que es cuarto, 65. Las miradas de los de Fran Fernández, no menos atentas al quinto y sexto, casos del CD Loja y Motril CF, con 63 y 61 puntos, respectivamente.

En relación al At. Malagueño, su entrenador Manel Ruano no podrá disponer de El-Nesyri, por las tarjetas, indicando que el filial blanquiazul ofrece inmejorable balance, en cuanto a resultados en casa, donde no conoce la derrota. Ha disputado 17 partidos, con 16 victorias y un empate, este en el encuentro contra el Huétor Tajar (2-2). Por otra parte, es el equipo más goleador como local del Grupo IX, con 63 tantos, habiendo marcado goles en los 17 partidos y es, además, el que menos tantos ha encajado ante sus seguidores, 16. Sin lugar a dudas, un registro y una trayectoria de auténtico 'gallito', como ha demostrado proclamándose campeón de Liga a falta de cinco jornadas para acabar la fase regular de la competición.

Sin complejos y con ganas

La jornada participativa almeriense la abre hoy el Huércal Overa CF, en el Campo Los Tollos, donde le aguarda el equipo murciano del Lorca B y la dirección arbitral de Sergio López Fernández. Nuevo reto, con máxima necesidad de victoria, para el conjunto huercalense, en esta ocasión en el feudo de un rival que, en la ida, ganó (0-1) en El Hornillo.

Con vistas al partido, correspondiente a la trigésimo sexta jornada de Liga en el Grupo XIII, hay pleno de efectivos en el equipo almeriense, resaltando que el entrenador Germán Álvarez sólo tiene la duda de Juli, por lesión. El resto de jugadores está disponible y con ganas de dar la sorpresa en campo de un 'gallito' del grupo para poder dar otro paso adelante en el camino, aún bastante complicado, del logro de la permanencia en la categoría, de la que está cuatro puntos por encima de la zona que marca el descenso.

En cuanto al Lorca B, equipo entrenado por Jorge Pérez, exjugador del Athletic y de la UD Almería, recibe al Huércal Overa CF ocupando el segundo puesto, con 76 puntos y aspirando al liderato que ostenta el otro equipo local, el Lorca Deportiva. El balance que, jugando en casa, presenta el rival de los rojinegros está reflejado en trece victorias, dos empates y dos derrotas. Los empates, contra el CD Minera (1-1) y Real Murcia B (2-2) y las derrotas en los partidos con el Águilas FC (1-2) y el CAP Ciudad de Murcia (0-1). Destacar, referente a su trayectoria en casa, configurada por 17 partidos, que ha marcado 43 goles -sólo en uno se quedó sin ver puerta- y ha encajado 15 goles.

Casi de 'guante blanco'

El otro equipo almeriense del Grupo XIII, el At. Pulpileño, tendrá compromiso matinal en casa, con la visita a San Miguel del conjunto de El Palmar CF. El partido será arbitrado por José Mario Pérez Jurado, destacando que en la primera vuelta ganó (2-1) el equipo murciano.

En el At. Pulpileño, con la permanencia matemática ya en su haber lograda la pasada jornada y según informa Antonio Cáceres, varias novedades con vistas a la cita dominical. De una parte por la vuelta a la disponibilidad de Perico y Kiko, bajas por tarjetas en la pasada jornada, destacando que el primero de ellos lo fue en las cuatro últimas. En el lado negativo, las bajas igualmente por tarjetas, de Josema y Pitu, así como la duda de Emilio, por lesión.

Por otra parte y referente a El Palmar CF, no hay problemas de efectivos para su entrenador Antonio Calatayud, destacando que harán acto de presencia ocupando el séptimo puesto con 54 puntos y, como en el caso del At. Pulpileño, con la permanencia en su haber. El equipo murciano presenta un buen registro en cuanto a suma de puntos fuera de casa, ya que de los 17 partidos disputados se anotó la victoria en cinco, empató en seis y perdió en los seis restantes.