Toril: "La ansiedad es de ellos, más que la nuestra, ya que están más necesitados"

No le ha andado a la zaga Alberto Toril, entrenador del Elche CF, a varios de sus jugadores, en cuanto a resaltar en sus declaraciones la importancia del partido de la tarde noche de hoy con la UD Almería en el ilicitano escenario del Martínez Valero.

En las manifestaciones previas al envite y reflejadas en la web del club, el técnico ha comentado que los rojiblancos están en peor situación clasificatoria que ellos. «Si está abajo, es porque no ha hecho las cosas bien. No me cambiaba por ellos. Está diseñado para estar arriba, pero nosotros somos también un buen equipo».

Con necesidad y ansiedad

El cordobés Alberto Toril declaró ayer en la rueda de prensa previa al encuentro, que no le preocupa la posibilidad de que si no gana hoy el Elche CF sea destituido. «Llevo así dos meses. Es fútbol y hay que entenderlo así. Yo estoy contento con mi trabajo y solo pienso en ganar. Ojalá consigamos el objetivo, pero yo no tomo las decisiones».

En relación a esa posibilidad, lanzó un 'dardo' a la prensa deportiva ilicitana. «Manda siempre mensajes negativos y echo en falta análisis de fútbol. Habláis de cosas negativas, como mi destitución, etc. Este proyecto ha sufrido situaciones complicadas y dificultades a las que se ha ido sobreponiendo. Yo no soy importante aquí, lo importante es el Elche. Igual estoy en mi casa en seis días, en seis jornadas o sigo la próxima temporada», declaró.

En relación al partido contra la UD Almería, el técnico del conjunto franjiverde resaltó que será un choque intenso y de máxima dificultad para ambos equipos. «Si ganamos, estaremos prácticamente salvados. Pero será complicado ante un rival que vendrá con la necesidad de sumar». Sobre el envite, añadió que espera un rival con mucha ansiedad. «El Almería vendrá dominador, con más necesidad y ansiedad que nosotros, ya que ellos están en zona de descenso. Mis jugadores deben ver que estamos en casa y salir sin miedo. Les conocemos y sabemos lo que hay que hacer».

Sobre su colega Luis Miguel Ramis, entrenador de la UD Almería, el técnico del conjunto franjiverde vertió frases de elogio. «Es un buen técnico. Es valiente y le gusta dominar. La situación que ha afrontado no es fácil. Pero cuando entrenas bien y tienes buenos jugadores, las cosas salen», comentó.

Como era obvio, tampoco faltaron en sus manifestaciones, las peticiones de presencia y apoyo, dirigidas a la afición ilicitana, con vistas al partido de la tarde noche de hoy. Un encuentro catalogado casi de vital para el objetivo de la permanencia en la categoría de ambos equipos. «Es un momento importante para que nos ayuden. Se dice que las buenas aficiones están en los momentos de dificultad. Aquí no ha venido mucha gente a apoyarnos y espero que en los últimos partidos se olviden de la situación y nos ayude para que el equipo se salve», concluyó el técnico franjiverde.