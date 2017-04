A la tercera para bien o para mal

El refranero español siempre es sabio. No en vano, tiene para todo y todos. Nunca se equivoca porque tiene la parte positiva y la negativa de la misma acción. De ahí que, para lo que se juega el Almería esta noche en Elche, en la previa los positivos tirarán por el 'a la tercera va la vencida', mientras que los negativos entenderán que lo que toca es 'no hay dos sin tres'. Porque no le queda otra al conjunto entrenado por Luis Miguel Ramis frente a otro técnico producto de la cantera blanca, Alberto Toril.

Ambos se conocen muy bien. El tarraconense ha ido siguiendo los pasos del que fuera centrocampista, aunque no de una forma directa, en los escalafones inferiores del Real Madrid. Hoy lo que querrá es coger su puesto en la tabla. El que indicaría que los rojiblancos salen de los puestos de descenso tras 17 jornadas consecutivas entre los cuatro últimos. Un hecho que podría dejar a los ilicitanos en la zona de más quema, después de haber tenido una temporada de lo más tranquila. Aunque dicha relajación les puede costar factura. Como la que ha tenido la UDA cuando lograban una victoria y tenían en su mano el dejar el pozo. Con el de hoy serán tres de las últimas cuatro semanas. De ahí que el Almería busque un 'a la tercera va la vencida' y el Elche espera que los rojiblancos hagan suyo, de forma contraria al último ascenso, el 'no hay dos sin tres'

A falta de siete jornadas para acabar la competición, cualquier traspiés se puede pagar muy caro. Sobre todo si los deberes no se han hecho como se debería hasta esta fecha. El Almería está intentando recuperar el tiempo perdido a marchas forzadas, aunque con alguna sombra, como el día del Córdoba. Están haciendo la goma, pero hasta hoy no les ha dado para salir de la zona más peligrosa de la clasificación. Una goma que se estiró tanto con el Real Zaragoza como en el referido choque en el Nuevo Arcángel, cuando lo tenían en su mano para haber metido en más problemas a los maños y superar a los cordobeses. Nada de eso sucedió.

Como el tren que pasa en la vida, la UDA tiene hoy la tercera llamada, en las cuatro últimas semanas. Si antes era contra equipos que han estado, junto a los almerienses, en el fango, lo de esta noche es ante un conjunto que ha tenido un traje sin mancha... hasta ahora. Pase lo que pase, hoy no dormirán en descenso. Pero sí podría ser cuando acabe toda la jornada el fin de semana. Por primera vez en la campaña el Elche disputa un encuentro en el que el descenso se acerca a su puerta. Si el resultado es favorable para los hoy visitantes, se verán superados por un equipo que siempre ha estado por debajo de ellos en todo el campeonato. Además, habrán perdido el goalveraje con los de Ramis. Y todo a falta, tras su encuentro, de seis jornadas para que todo acabe.

Manejar los nervios, los tiempos del partido y todo lo mental que a uno se le ocurra puede marcar el devenir de lo que pase en el Martínez Valero esta noche y, también, lo que pueda pasar en el próximo mes y medio de competición. Hace pocas fechas unos estaban hundidos. Los otros, por su parte, hasta tenían alguna esperanza de engancharse a la lucha por meterse en el playoff de ascenso.

Mientras que los primeros se recuperaron y están ahora en planta, cuando parecían que estaban en la UCI sin esperanzas, los hoy locales tenían la sensación de haberse instalado en una posición muy cómoda. En la que ni frío ni calor. Y ya se sabe que, en esta categoría tan igualada, cualquier atisbo de que 'todo está hecho' se convierte en el enemigo más peligroso de viaje. El que persigue al Elche desde hace alrededor de dos meses. Los que lleva el Almería escalando. Los que llevan los ilicitanos deseando que se acabe la temporada.

Lo esperado

Para esta batalla, Luis Miguel Ramis, tras dos entrenamientos a puerta cerrada, ha tirado de lo que viene siendo habitual cuando están casi todos disponibles. Con la baja, una semana más, de Javi Álamo, el preparador realizó ayer una convocatoria 'típica'. Ha recuperado a Antonio Puertas y Juanjo Expósito. El primero no estuvo contra el Sevilla Atlético por lesión.

En Córdoba ya se vio que estaba renqueante y se decidió que parase contra el filial sevillista. El cántabro, por su parte, ha sido baja en las últimas semanas. Compartió sala médica con Fran Vélez y Álamo. Parecía que el canario sería el primero en recuperarse. Agua. Primero fue el catalán, ahora el exLlagostera y, por su parte, el extremo sigue de baja ante la desesperación de los que ven que participa en algunas sesiones y, como aseguró Luis Miguel Ramis, luego «tiene molestias».

La ausencia por sanción de Jorge Morcillo no ha sido cubierta por ningún otro defensa. Ni Isidoro ni su posible sustituto natural, al menos en la lista, han entrado. Henrique Sereno jugó 45 minutos en Tenerife y ya está. Ramis prefiere a otros jugadores. Tanto que el que entre en lugar del valenciano marcará el resto del equipo. Si el tarraconense no quiere 'calentarse la cabeza', el titular debería ser Trujillo. Aunque, en ese caso, jugarían todos los zagueros convocados. Otra opción es bajar al centro de la zaga, junto a Ximo Navarro, a Joaquín. Si esto ocurre, en el centro del campo se le abren las puertas a Fran Vélez. Aunque será Azeez el que determine si se es más precavido de salida o se sale con cuatro atacantes. El nigeriano puede acompañar en el doble pivote a Borja Fernández, para que entre Pozo en la mediapunta o que el malagueño empiece en el banquillo y se piense en reforzar la zona de destrucción.

En los de arriba, ante el Sevilla Atlético marcaron Fidel y Uche. Las dos asistencias salieron de Quique. Si se piensa en 'no tocar lo que da resultados', nadie entraría. Si esa teoría no sirve, Antonio Puertas tendría opciones de salir de inicio, siendo el perjudicado Kalu Uche, para tener minutos en la segunda parte.

En cuanto al Elche, hasta esta misma tarde no dará la convocatoria, Toril tiene la duda de Fabián. Si logra superar sus problemas físicos, su puesto en el centro del campo es fijo. En ataque, las bandas deberían ser para Borja Valle y Hervías. Pedro tendría opciones si el técnico prefiere que el último inicie desde el banquillo. Todos para nutrir al veratense Nino.