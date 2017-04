Ramis: "Viendo al Almería no lo cambio por ningún vestuario"

Luis Miguel Ramis, entrenador de la UDA, espera que el primer equipo rojiblanco muestre su mejor cara ante el Elche. "Será un partido de tensión. De fútbol en cuanto a intención de los dos equipos". Y no es para menos. Los rojiblancos llegan en posiciones de descenso, en las que llevan 27 de las 35 jornadas disputadas, y saldrían si ganan. Su rival, todo lo contrario. No ha pisado la zona baja y podría caer si pierde y se dan otra serie de resultados. De ahí que el tarraconense dijera lo de "tensión". Si aceptó el reto de dirigir al Almería es porque le van los retos. Como el que se les presenta mañana. "Me encantan los días de partido, disfruto muchísimo con la tensión de la competición y porque veo a mi equipo preparado", dijo tras el último entrenamiento de la semana.

Pese a que los rojiblancos no han abandonado la parte baja, lleva 17 jornadas seguidas entre los cuatro últimos, Ramis ve a los suyos de forma positiva. "Nosotros estamos en línea claramente ascendente y queremos mantenerla". Aunque no quiso vender nada que no sea real. "Estamos ahí abajo con menos puntos que muchos equipos. Tenemos que dar un paso adelante porque tenemos capacidad para ello y abandonar de una vez, con toda la prudencia y todo el respeto del mundo, los puestos de descenso". Porque lo tienen en su mano. Después de haber desaprovechado muchas oportunidades, ante el Elche tienen la tercera en cuatro semanas de poder salir. Faltan siete partidos para cada equipo y los rojiblancos ya han 'regalado' mucho a lo largo de la competición. "Quedan 21 puntos y son bastantes, o no, en función de lo que vayas regalando minuto a minuto. Ahora no estamos para regalar ni 30 segundos. Es lo que hemos transmitido y es lo que haremos mañana, no regalar nada".

Tras caer en Córdoba, en su último desplazamiento, ahora pueden lograr dos victorias consecutivas. Algo que solamente han logrado en una ocasión en esta campaña. "El equipo es consciente que durante toda la temporada, detrás de una victoria, por momentos puede dar la sensación que ha habido ciertos signos de relajación. Solamente nos hemos activado muchísimo de verdad cuando nos hemos visto con la necesidad imperiosa de sumar. La de esta jornada es una necesidad imperiosa de sumar".

Ramis insistió en que lo que le transmite su equipo es algo importante. Al menos, para creer en los jugadores rojiblancos. "Viendo a mi equipo, ahora no me cambio por ningún vestuario de la categoría", apuntó el preparador catalán.