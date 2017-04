La prensa coincide en que el Almería ganó por actitud y su mejor 'lectura'

Una balsámica victoria, basada en una actitud colectiva que le hizo ser merecedora de ella, fueron algunas de las referencias informativas generadas que se pudieron leer acerca del partido entre la UD Almería y el Sevilla Atlético, solventado con triunfo rojiblanco. En la mayoría de los medios se resaltaba el gran trabajo del equipo almeriense dirigido por Luis Miguel Ramis, ante los de Diego Martínez, que se vieron impotentes ante el 'dibujo táctico' puesto en liza por el primero de ellos.

En la mayoría de las crónicas se destacaba el empuje rojiblanco, por lo mucho que se jugaba en el envite. En otras, se exponía que el filial sevillista estuvo relajado y hubo pasividad en su juego. Como siempre, distintas interpretaciones, pero coincidentes en que la UD Almería hizo más méritos para ganar.

La lectura de Ramis

En los medios escritos de Sevilla se narraba que el filial no tuvo una destacada actuación, siendo superado por una UD Almería que leyó mejor el envite. Así, en el diario ABC, del Grupo Vocento y en su edición para Sevilla en formato digital, se resaltó el titular de 'Esfuerzo sin recompensa' y se destacaba que los cambios fueron clave. «Los de Diego Martínez no fueron inferiores a los locales, pero carecieron de pegada hasta el último minuto del tiempo reglamentario». Sobre el derbi andaluz se pudo leer que Ramis supo mover mejor la pizarra. «Los técnicos comenzaron a mover el banquillo para conseguir hacerse con el dominio del centro del campo. El cambio de cromos le salió mejor al exsevillista Luis Miguel Ramis».

El Diario de Sevilla destacaba en el titular que 'Un filial sin color cae en Almería'. Referente a lo que deparó el partido, se exponía que el Almería este estuvo más metido en el envite. «El juego del Sevilla Atlético, alegre y colorido, se quedó en gris en la derrota ante el Almería. El conjunto indálico firmó, quizás, uno de los mejores partidos de la temporada, mientras que el filial, errático en todas las áreas del campo, no consiguió plantar cara a su rival. El Almería salió al encuentro mucho más metido».

Referente al digital deportivo El Sevillista, el titular ofrecido fue el de 'Faltó chispa' y se narraba que la zaga rojiblanca marcó las claves para conseguir la victoria. «Derrota del filial en Almería en un día en el que no fue capaz de superar el entramado defensivo del conjunto local, que estuvo mucho más cómodo sobre el césped desde el primer minuto. Toda la producción ofensiva del conjunto sevillista se vio totalmente desactivada».

En El Decano Deportivo, se destacaba en el titular 'Reacción tardía del Sevilla Atlético' y se resaltaba que el Almería mostró más 'hambre' para luchar por los tres puntos en juego. «Se impuso la mayor necesidad de un Almería que ahora ve la salvación a dos puntos. Los goles de Kalu Uche y Fidel Chaves, uno en cada tiempo, fueron suficientes para derrotar a un filial que reaccionó tarde».

Estadio Deportivo titulaba 'La reacción del filial llega demasiado tarde' y se pudo leer que el Almería mostró actitud. «El Sevilla Atlético reaccionó tarde y, cuando quiso meterse en el partido, ya lo dominaba un muy necesitado Almería, que con el triunfo toma oxígeno en su lucha por la salvación».

Con actitud y sin apuros

Por su parte, en los diarios deportivos de tirada nacional, Marca abría la crónica digital del derbi con el titular 'El Almería toma oxigeno ante el filial sevillista' y se resaltaba que los rojiblancos ganaron por actitud. «La UD Almería, tras dos encuentros sin ganar, sabía lo que se jugaba y le supo competir al filial sevillista para sumar un triunfo crucial frente al joven conjunto hispalense, que sólo le puso en apuros tras marcar el gol del honor (2-1) en los últimos minutos. El conjunto entrenado por Luis Miguel Ramis interpretó mejor el encuentro y con ello impidió que el Sevilla Atlético, dirigido por Diego Martínez, pudiera desarrollar su fútbol ambicioso y ofensivo. Los locales, por obligación, y los sevillistas casi que también».

En el diario As, también en edición digital, el titular ofrecido fue 'Uche y Fidel mantienen el sueño de la permanencia' y en la crónica se destacaba que hubo relajación del filial sevillista. «El Almería está de enhorabuena. Se ha metido de lleno en la lucha por la salvación. Su victoria ante el Sevilla Atlético aprieta, y de manera sensible, la pelea por no caer al pozo. Los hispalenses tienen prácticamente hecha la salvación. Su relajación fue evidente. Tal fue la pasividad de los jugadores sevillistas que nadie pensó que Uche podría llegar a la pelota que dio ventaja a los de Ramis», se pudo leer, entre otros lances del encuentro, en este medio.