Ramis: «Ha sido un encuentro de mucha responsabilidad defensiva»

Prueba superada. Ganar al Sevilla Atlético era vital para la UD Almería, que lo hizo ofreciendo una convincente actuación colectiva, como así resaltaba Luis Miguel Ramis, entrenador del equipo almeriense al término del envite. «Ha sido un partido tremendamente competido, de mucha responsabilidad y cuando sumas cosas bien sueles obtener buen resultado». Su colega Diego Martínez, entrenador del filial sevillista, no puso reparos a la victoria de la UD Almería. «Hizo el partido que quería hacer y le convenía y hay que darle la enhorabuena por la victoria».

Parar, templar y mandar

El equipo almeriense se puso el 'mono de trabajo' en un partido de máxima importancia ante un rival que comenzó mandando, pero al que fue 'frenando' la UD Almería y que acabó dominando y, lo mejor, ganando, como destacaba Luis Miguel Ramis. «Efectivamente, de todo eso tuvo un partido muy importante, decisivo y que terminó para nosotros sumando tres puntos. De nuevo fuimos a más, aunque acabamos sufriendo y trataremos de corregir esto último». En otro aspecto del desarrollo del envite destacó la sobriedad defensiva de su equipo. «Ha sido un partido tremendamente competido, de mucha responsabilidad sobre todo defensiva, porque así lo requería y cuando sumas cosas bien sueles obtener buen resultado». Se mostró ambicioso y exigente a la hora de valorar lo que quiere del equipo. «Si ganas, todo se ve de otra forma, todo. Yo trato de ir un poquito más allá y hay cosas, en la primera parte, que no me gustaron y muchas de la segunda que sí. Trabajaremos para que esto último pase el mayor número posible de minutos», comentó.

Los resultados de la jornada obligaban a ganar al Sevilla Atlético. No había otra opción. «No es momento de mirar al lado, a ver a quién tienes. Nadie nos va a dar nada que no dependa de nosotros, ni nosotros podemos hacer nada en los otros partidos y podemos hacer mucho en el nuestro. Ese fue el mensaje antes del de hoy -por ayer- y los jugadores lo entendieron». Sobre la utilización de Kalu Uche en punta y Quique en banda, explicó los motivos para esa decisión táctica. «Kalu está sumando minutos, está entrenando bien y hizo un gol de delantero de mucho nivel. Un gol muy difícil y él tiene muchas ganas de sumar dentro del equipo, sean los minutos que sean. En este partido decidimos que sea dentro. Quique también tiene mucho trabajo por fuera, es un chico que tiene mucho recorrido y queríamos que era una buena solución para darle consistencia al equipo y ha ido bien», resaltó.

Sobre las opciones de permanencia, el técnico rojiblanco dijo centrarse totalmente en su equipo y no en los rivales. «Hay que convertirse en un equipo como el que hemos visto. No son buenas ideas llegar al final sin depender de ti. Por lo tanto, no podemos mirar al lado, tenemos que mirarnos hacia nosotros, hacernos fuertes. Si nosotros ganamos, lo demás tendrá como tenga que ir», manifestó.