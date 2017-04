Ramis avisa al rival

El Sevilla Atlético llegará a Almería para jugar mañana con la estela del tramo de buenos resultados que lleva el filial sevillista que en la pasada jornada goleó al Real Valladolid. Luis Miguel Ramis dejó claro ayer que los jugadores del equipo hispalense «son jóvenes de calidad, un equipo muy dinámico. Ahora mismo por los buenos resultados es atrevido, desenfadado, tiene puntos», pero del mismo modo expuso que la UD Almería es otro equipo. «Es difícil de superar y eso es muy bueno porque el equipo se ha convertido en algo rocoso y difícil de ganar y eso parte de inicio con algo de ventaja». Sin embargo, para que las derrotas o los empates acaben con resultado positivo, advirtió de que hay que hacer otras cosas. «Hay que sumarle a todo eso más continuidad, salir con más atrevimiento, con más decisión para mandar un mensaje al rival claro de que va a tener un partido difícil».

Los rojiblancos, de todas formas, se presentan con las dudas que surgen tras no poder ganar en los dos últimos partidos, en los que se vio por debajo en el marcador antes del primer cuarto de hora de juego. Así, habló de ambos partidos, en los que se consiguió «levantar un partido que se había puesto muy difícil en casa, el equipo mostró carácter e hizo muchas cosas bien y no fuimos capaces de mantener el nivel competitivo que tuvimos la segunda parte en Córdoba. No lo mostramos en la primera y eso nos penalizó». Pero confía en sus jugadores. «Yo veo al equipo muy bien, seguimos teniendo mucha fe, todo el cuerpo técnico y ellos, en hacer las cosas bien. Tenemos mucha confianza y miramos hacia delante y vemos mucha luz, pero sabiendo que hay que corregirlo y tratar de hacerlo durante todo el partido». De todas formas, consideró que sus jugadores «lo trabajan bien durante la semana y tienen muchísimas ganas de demostrarlo el fin de semana. Hay veces que eso no te lleva a victorias, pero a la larga el equipo tiene dentro un sentido competitivo que le va a llevar a buenos resultados».

Decisivo

Luis Miguel Ramis habló ayer, en su intervención, de la importancia del partido de mañana ante el Sevilla Atlético. Así, dijo que será un «partido muy importante y cada jornada que pasa más decisivo. Somos conscientes, lo sabe el equipo de la responsabilidad que tiene, lo sabemos nosotros, venimos trabajando bien toda la semana también, hemos recuperado jugadores, la semana que viene recuperaremos más, intentando tener cada vez más recursos para intentar ir solventando todas las dificultades que vamos teniendo».

En los últimos dos partidos se ha sufrido porque en todos se adelantó el rival. «Intento mirar atrás lo justo y para intentar mejorar los errores cometidos. Soy mucho de mirar hacia delante y mirar hacia delante me invita a mirar al próximo partido que es el Sevilla Atlético». Expuso que ante el Real Zaragoza «conseguimos levantar un partido que se había puesto muy difícil en casa, el equipo mostró carácter e hizo muchas cosas bien». En Córdoba no dudó en indicar que «no fuimos capaces de mantener el nivel competitivo que tuvimos la segunda parte en Córdoba. No lo mostramos en la primera y eso nos penalizó, pero ni todos lo hacemos mal ni todo lo hacemos bien, aún ganando o aún perdiendo».

Tiene confianza en los suyos porque el entrenador tarraconense de la UD Almería no dudó en indicar que «se siguen haciendo las cosas bien, pero es verdad que prima conseguir buenos resultados, conseguir victorias, no lo hicimos la semana pasada, hemos aprendido de eso, hemos trabajado con los errores, los vamos a corregir y el domingo otra vez a tope para encarar un partido decisivo e importante».

Lo cierto es que ante el Sevilla Atlético, en el partido de mañana, se requiere entrar con una decisión que lo mismo no ha existido en partidos anteriores. «Sí, es verdad que en los dos partidos en los que el resultado no nos ha sido favorable, el equipo no ha entrado vivo, no ha entrado mandando el mensaje que nosotros queremos que mande desde el inicio, sin esto querer decir que entre a pecho descubierto, pero sí mostrando cuáles son las intenciones a lo largo del partido».

Puso incidencia en ese aspecto y en los sucedido en esos partidos. «Uno en pocos minutos y otros en más minutos, como en Córdoba, nos ha penalizado». De todas maneras, el técnico rojiblanco habló de justicia y preguntó si «¿Hemos hecho cosas para poder sacar algo más en esos partidos, Valencia, Zaragoza y Córdoba? Podíamos haber sumado algo más, pero lo que nos ha llevado a dominar y controlar mejor el juego y los partidos ha sido cuando hemos logrado desde el inicio mantener una línea de continuidad en cuanto a competitividad desde el inicio». Afirmó con seguridad que actuar de ese modo «nos da más opciones, a nosotros y a cualquier equipo. Lo hemos trabajado, lo seguimos trabajando, el equipo lo tiene claro e intentaremos el domingo mantener esa línea que sabemos que es la que nos da buenos resultados».

Segundo ejemplo

Lo cierto es que el partido en Córdoba fue, de nuevo, un calco de esa falta de intensidad de inicio y es seguro que habrá manera de corregirlo. Es más, es obligado hacerlo. Ramis dijo tener la respuesta y, en ese sentido, expuso que en esos partidos el equipo «no ha salido decidido a hacer lo que queríamos, ha salido probablemente con la sensación de ver qué pasa en esos primeros minutos y a mí no me gustan los a ver qué pasa. Quiero que el equipo de inicio muestre la cara que tiene entrenando y la que ha mostrado en otros partidos».

La incapacidad vista en esa fase no le convence. «No me pueden engañar porque ya lo han hecho. Lo hemos hablado esta semana. Lo han hecho desde el inicio. En ningún partido hemos tenido la sensación de no poder sacar algo, en ninguno de los cinco que hemos jugado desde que estoy yo aquí. En todos hemos tenido la sensación de haber podido sacar algo, la victoria, porque la hemos conseguido; el empate, porque nos lo trabajamos, y en las dos derrotas hemos estado dentro del partido y muy vivos durante los dos».

En ese sentido, el técnico de la UD Almería no dudó en advertir de que «el equipo es difícil de superar y eso es muy bueno porque se ha convertido en algo rocoso y difícil de ganar y eso parte de inicio con algo de ventaja, pero hay que sumarle más continuidad, salir con más atrevimiento, con más decisión para mandar un mensaje al rival claro de que va a tener un partido difícil y el otro día mostramos alguna duda en eso, que fuimos corrigiendo, y nos costó el gol y la derrota».

Ojo al rival

Con todo, el técnico de la UD Almería alabó la propuesta del Sevilla Atlético, que llega en buena dinámica de resultados. «También tiene sus características, sus muchas virtudes y, como cualquier equipo de la categoría, tiene sus defectos, pero es verdad que los momentos de la temporada y las inercias buenas o malas te hacen encarar el partido de una u otra forma. Viene con una tendencia alcista, de buenos resultados, de buena sensaciones».

En cuanto a características globales señaló que «es un equipo joven, que me imagino que todos sus jugadores estarán intentando rendir al máximo para tener opciones el año que viene de ir más arriba, es esa ilusión que juega mucho. Ellos la tienen, son jóvenes de calidad, un equipo muy dinámico, ahora mismo por los buenos resultados es atrevido, desenfadado, tiene puntos».

Si se habla de ilusión, argumentó la de su equipo. «No sé si nos van a ganar o no, pero la nuestra es máxima y nuestra ilusión y el trabajo desde el lunes, que estamos entrenando otra vez, de todos y eso se ve en las caras y cómo la plantilla recibe todos los entrenamientos, la exigencia, los mensajes. Esta semana hemos tenido reuniones con grupo, con zonas de trabajo para ir mejorando cosas, ser un poquito más directos y es una maravilla y ellos tienen mucha ilusión. En eso y en motivación no sé qué nivel traerán ellos, pero la nuestra está alta y con muchas ganas de hacer las cosas bien».

Al fútbol del equipo que dirige Diego Martínez, Ramis dijo que «hay que responder, pero nosotros tenemos muchísima ilusión, igual o más que ellos en hacer las cosas bien porque cuando el equipo las ha hecho ha disfrutado en el campo, aún con la situación clasificatoria que tiene. Eso se refleja luego. Se suele reflejar en los resultados».

Consideró que su equipo está preparado para ganar el partido. «Yo veo al equipo muy bien, seguimos teniendo mucha fe, todo el cuerpo técnico y ellos, en hacer las cosas bien. Tenemos mucha confianza y miramos hacia delante y vemos mucha luz, pero sabiendo que hay que corregirlo y tratar de hacerlo durante todo el partido».

Así, no dejó de avisar que «lo trabajan bien durante la semana y tienen muchísimas ganas de demostrarlo el fin de semana. Hay veces que eso no te lleva a victorias, pero a la larga el equipo tiene dentro un sentido competitivo que le va a llevar a buenos resultados. Eso lo saben, saben que cuesta mucho, lo estamos trabajando, nos miramos a la cara todos porque todos intentamos ir en la misma dirección y el domingo otro partido importante y con muchísima confianza de sacarlo adelante».