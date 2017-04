El Almería, con problemas en las bandas

El Almería tiene claro que la convocatoria para el partido del domingo, desde las seis de la tarde frente al Sevilla Atlético, será diferente a la de la semana pasada y puede que el once. Y es que, después de lo visto en la sesión que los rojiblancos han llevado a cabo esta mañana en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, Luis Miguel Ramis tiene claro que dos jugadores que utilizaría por banda no estarán disponibles frente al filial sevillista.

Lo cierto es que el tarraconense no ha podido disfrutar, desde su llegada, de los servicios de Javi Álamo, que se lesionó por un pisotón durante el partido disputado frente al CD Lugo y que significó la primera victoria a domicilio de la temporada a domicilio de la temporada. Está previsto que el lunes se incorpore a los entranamientos con el grupo, hecho que no se ha producido todavía "por darle un par de días de descanso", ha dicho Ramis esta mañana. El otro, más habitual, es Antonio Puertas, que al parecer la lesión que sufre no reviste gravedad y se verá su evolución la semana próxima. Fran Vélez y Miguel Ángel Corona han vuelto a completar la sesión de trabajo con sus compañeros y con normalidad. El entrenador rojiblanco recupera a Fidel y ha reconocido que Javi Álamo empezará con normalidad desde el lunes, por lo que está descartado para este partido.

Como viene siendo habitual, el entrenamiento desarrollado esta mañana ha sido el más diferente a todos los anteriores. En la parte inicial hubo varios ejercicios de activación previos a varios 'partidillos' en campo reducido que se organizaron con el grupo dividido en tres equipos y a modo de competición entre ellos, muy intensos.

Tal y como hemos indicado, este sábado el Almería se encerrará en el Mediterráneo para ejecutar un último ensayo general antes del duelo del domingo a las seis de la tarde; el entrenamiento será a puerta cerrada.