Corona reconoce que "Córdoba es pasado y está olvidado"

El primer capitán de la UDA, Miguel Ángel Corona, tiene muchas opciones de poder ser convocado ante el Sevilla Atlético y dejar de ver los partidos, tras una lesión, en la grada o por televisión. Dejará, por tanto, de tener la sensación de "sufrir y de pasar más nervios" o, directamente, de que sea "insoportable" cuando, como en Córdoba, no pudo viajar y se tuvo que quedar viéndolo por la pequeña pantalla. No se refería específicamente a la primera parte. Lo dijo, tras el entrenamiento matinal, por el hecho "de no poder ayudar a los compañeros en el campo".

En su rueda de prensa, el talaverano ha querido mirar al futuro más próximo. Eso sí, entendiendo que las cosas deben ser muy distintas a lo acontecido el pasado fin de semana. Un partido, el del Nuevo Arcángel, del que ya se ha hablado. Tanto dentro como fuera del vestuario por parte de los propios jugadores. "Todo lo que teníamos que hablar de la primera parte del partido en Córdoba creo que está, honesta y sinceramente, transmitido", destacó. Como señala, a su vez, que "creo que hemos sido muy francos todos". A su juicio, "una primera parte malísima". De la que "ya está olvidada y en el pasado".

Para poner remedio, siempre se dice que lo bueno es asumir que algo se hace mal. Como lo han declarado los pupilos de Luis Miguel Ramis. "Hemos asumido lo que hicimos mal. Lo hemos visto en vídeo, lo hemos hablado y lo hemos transmitido". Punto y final.

Al menos para el capítulo 34 del libro de esta campaña. Ahora llega el 35.

"Aunque suene a tópico no es definitivo, aunque lo ganes". Sí que se puso del lado negativo para darle más imporancia a la cita contra el filial sevillista. "Podría ser que se nos escaparan equipos que ahora están con 40 puntos. Siempre que no ganemos esta semana, se podrían ir a una distancia muy difícil de salvar. Equipos que están en el borde entre la tranquilidad y el peligro. Lo que marcarán lo que hagan los que, ahora mismo, están en descenso. "A nosotros nos interesa que estén cerquita nuestro y que no estén descolgados de esa zona del descenso, para que así sientan el miedo". Para Corona, "ni Mallorca ni Mirandés están descartados. Como tampoco creo que estén salvados los que tienen 40 puntos".

En cuanto a lo que se pueden encontrar los almerienses ante el único filial de la categoría, el '15' rojiblanco tiene clara la receta para contrarrestar su buen juego."La manera de contrarrestar su calidad y su buen momento es que demostremos que para nosotros es una final. En las finales las tiene que ganar el que lo necesita", como le toca a la UDA.

Los hispalenses están salvados y, además, no pueden ascender. "Para ellos no es así y, para nosotros, es una cuestión de necesidad imperiosa".

Quedan ocho jornadas para acabar la temporada en la Liga 1|2|3. Por tanto, dos meses para saber lo que sucederá de cara al próximo ejercicio. En su caso, sin contrato garantizado. No es algo que le preocupe. "Como he contestado en los últimos seis años, en esta altura de la temporada, no merece la pena perder ni medio minuto en hablar de una situación personal". Con ese pensamiento en el pasado, "en este año muchísimo menos. Se tiene que centrar el 100% de nuestras conversaciones y preocupaciones en la marcha del equipo. Que por ahora indica que se está en puestos de descenso. Del que saldría el próximo domingo si logran la victoria frente al Sevilla Atlético y el UCAM pierde en su visita al Girona.