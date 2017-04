Dos bofetones para reaccionar

La derrota en Córdoba sigue en el ánimo y en la mente del vestuario del Almería. Tras la vuelta este miércoles al trabajo, después de la jornada de descanso del martes, el plantel se sigue comiendo la cabeza sobre la imagen que se ofreció en un duelo ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Los rojiblancos hicieron el peor partido en mucho tiempo, sobre todo en una primera parte que fue "muy preocupante", según palabras de Borja Fernández.

El gallego se mostró muy crítico con el propio vestuario y analizó lo que sucedió y, espera, no se repita en las ocho jornadas que restan. Sobre todo se quejaba del cambio tras haber sumado siete puntos de los nueve últimos y veían la opción de salir de los puestos de descenso. "Estábamos todos muy eufóricos con esas dos victorias seguidas, por la línea del equipo y, también, por la remontada ante el Real Zaragoza". Así que la derrota dejó la sensación de "habernos llevado un chasco todos. Nosotros, la afición y la gente del club".

Intenta encontrar explicación y sigue sin lograrlo."Dentro del campo me pareció que estábamos viviendo momentos complicados. Queríamos ayudar pero, por unas circunstancias o por otras, nos veíamos desbordados". Principalmente en una nefasta primera mitad. En el intermedio se produjo la reacción, aunque no sirviera ni para empatar. "Nos vino muy bien el descanso. Sobre todo por la charla del míster, por lo que nos dijo y, aparte de motivarnos, por los dos bofetones que nos dio para para salir muy bien y con las ideas más claras".

No quiso señalar a nadie. Fue algo colectivo. "Hablo como equipo, no digo de uno de yo sí o yo no, en esos momentos se veía que en ellos se notaba lo que se jugaban y en nosotros no. No me gustaba lo que estaba pasando". Un mal que ya sufrieron contra el Real Zaragoza, "pero en Córdoba ha sido la vez que más ha durado, toda la primera parte".

Deseaba que fuese solamente ese momento. Desde que llegó en enero, "en otros partidos ves al equipo que vuela, que va de un lado para otro, que no roba el balón pero vuelve y se coloca". Algo que no sucedió en el Nuevo Arcángel. Lo que se traduce en que, a su juicio, "sí es preocupante".

Borja Fernández pasa por ser uno de los más veteranos de la plantilla. Ha visto mucho en el mundo del fútbol. También entrenadores de todo tipo y condición. Por sus palabras se desprende que quiere restar parte de responsabilidad a Luis Miguel Ramis, pese a los cambios en el esquema, de la derrota en Córdoba. "Un entrenador es la parte más importante de un equipo, pero lo hacemos bueno o malo los jugadores. Nosotros tenemos que creer en las ideas que nos transmite. Si llegas al campo y no pones la intensidad o no haces lo que te han pedido, pues el entrenador, por muy buenas ideas que tenga o por mucho que nos exprima, al final somos los futbolistas los que tenemos que dar el paso adelante". Un aviso para todos.