Javi Álamo supera la previsión

Desde que fichara el 18 de enero, procedente de Osasuna, Javi Álamo solamente ha jugado seis partidos con la camiseta de la UDA. Fue llegar y jugar de inicio. Pero no ha podido tener continuidad. Una lesión a mediados de marzo lo ha dejado sin poder ayudar al resto de sus compañeros. Sobre todo porque no termina de recuperarse. Y eso que, cuando cayó lesionado, se dijo por parte de la entidad rojiblanca que estaría tres semanas fuera de los terrenos de juego. Ha pasado más de un mes y continúa en el grupo de los que no pueden estar a las órdenes de Luis Miguel Ramis.

Pero el canario no ha estado todo este tiempo lejos del grupo. En las últimas semanas se le ha visto, en algunos entrenamientos, metido en la dinámica de los entrenameintos con sus compañeros. Pero la sensación de haber superado la lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha se quedaba en nada cuando tenía que volver fuera del colectivo. Lo que ha llevado a que la preocupación aumente al alargarse el periodo de baja de un jugador que tenía que ser determinante, tal y como demostró en sus primeros partidos como extremo diestro.

La ausencia se agrava por el hecho de estar otros extremos también sin poder jugar. Jonathan Zongo no estará hasta el siguiente ejercicio (ya en otro equipo) y Karim Yoda se lesionó en la rodilla y ha vuelto a Getafe. La situación se agravó en Córdoba al estar Fidel Chaves de baja por sanción. De esta manera, el único extremo puro del Almería el pasado fin de semana era Antonio Puertas. El almeriense lleva arrastrando molestias físicas desde hace varias jornadas y, durante la semana, se pierde algunos entrenamientos, como ocurrió el lunes que estuvo en la sala médica.

De cara a la cita ante el Sevilla, Fidel volverá, por lo que la duda sigue siendo Javi Álamo. El plazo previsto de recuperación se ha superado. Aunque este miércoles, cuando vuelvan a los entrenamientos, se verá si la evolución es positiva o deben hacerle unas pruebas para comprobar el estado real de su lesión y los motivos por los que ha superado el mes de baja.