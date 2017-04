Las crónicas coinciden en valorar la imagen de la UD de floja e indolente

En esta ocasión no hubo 'milagro' para la UD Almería en el Nuevo Arcángel. Al contrario, por 'malo', en el partido, el equipo almeriense, el 1-0 final le hace seguir otra semana más en el 'infierno' de la zona de descenso. Pudo haber salido de ella si hubiese ganado, pero se mostró impotente.

Ofreció una actuación que mereció, en algunas crónicas, calificativos de equipo flojo, indolente, con defensa que hacía aguas y nula capacidad ofensiva. Lo más destacado que se pudo leer, en base a la imagen de los de Ramis, tuvo como protagonista a Gaspar Panadero en los minutos que jugó.

Flojos y sin argumentos

En los medios locales, conciencia en valorar como floja la imagen de la UD Almería. El diario El Día de Córdoba, en formato digital, ofrecía el titular de 'El Córdoba vuelve a respirar' y se exponía, como única referencia positiva, la aportación del canterano Gaspar. «Los blanquiverdes salieron mejor plantados y con un dominio absoluto de la posesión del balón. El Almería mejoró algo con la entrada del canterano Gaspar, pero las ocasiones no llegaban».

El digital deportivo Minuto 90 abría la crónica con el titular de 'Pura vida' y en la información se resaltaba que la UD Almería dejó mala imagen. «Un tanto de Markovic decide un duelo clave para la permanencia en el que el Córdoba brilló en la primera parte y luego supo minimizar los ataques de un Almería flojo. Tras el descanso, un desacertado Isidoro dejó su puesto al joven Gaspar. El relevo resultó muy acertado, porque el Almería asumió el mando y empezó a generar mucho peligro por ese costado donde se ubicó Gaspar».

Poca oposición rojiblanca

El digital Cordopolis, resaltaba en el titular 'Mas vale así' y se narraba que la UD Almería quedó malherida. «Con la estética de la desesperación, peleando a dentelladas por conseguir un resultado y dejándose el pellejo por defenderlo, el equipo de Carrión dejó malherido a un rival directo. Los de Ramis, con pocos argumentos, apenas se acercaron a la portería, más allá de un par de balones colgados».

En el Diario Córdoba, el titular de 'Un gol de Markovic da tres puntos vitales al Córdoba frente al Almería'. Se informaba que el equipo almeriense 'huele' a descenso. «Una mas que buena primera mitad le bastó al Córdoba para llevarse los tres puntos ante un Almería indolente y que debe mejorar mucho para no irse a Segunda B. Los de Carrión comenzaron con mucha intensidad, buscando la presión adelantada ante una defensa almeriense que hacía aguas. Tras el descanso metió Ramis a Panadero por la izquierda y revolucionó el partido. Estuvo muy desequilibrante el extremo rojiblanco, que encaraba y se marchaba una y otra vez de Antoñito. Mientras le duró el físico a Panadero sufrió el Córdoba».

Tardío despertar rojiblanco

En cuanto a los diarios deportivos de tirada nacional, en As se ofrecía el titular 'Markovic da aliento al Córdoba' y se narraba que la imagen del equipo almeriense fue grisácea. «El gol del serbio hizo justicia en la primera mitad. El Almería estuvo gris y, aunque en la segunda parte mejoró, los verdiblancos pudieron ampliar la diferencia. El Córdoba doblegó al Almería desde el primer minuto. De no ser, una semana más, por la mala puntería, los de Carrión podrían haberse ido al descanso con una renta mayor. Tras el descanso, el Almería pareció despertar. Al final, victoria merecida del Córdoba, que sufrió más de lo esperado en los últimos minutos por lo mucho que había en juego. El Almería tendrá que mejorar mucho si no quiere verse en una situación de no retorno».

Referente al diario Marca, igualmente en edición digital, resaltaba en el titular 'Un buen Córdoba respira a costa de un flojo Almería'. En este medio se exponía en el antetítulo que 'Markovic sentenció el derbi con un gol tras gran acción de Pedro Ríos' y en el subtítulo destacaba que 'Los blanquiverdes dan un paso más hacía la salvación, los almerienses seguirán en descenso otra semana'. En la información sobre el derbi andaluz, se destacaba la activación del juego de los rojiblancos con la entrada de Gaspar Panadero al campo, pero sin que los de Luis Miguel Ramis llegaran a crear ocasiones de peligro. En ese aspecto se pudo leer que fue, casi al final, cuando crearon algunas dudas a los verdiblancos dirigidos por Luis Carrión. «El primer tiro a puerta del Almería llegó en el minuto 82, con remate a la media vuelta de Quique que paró sin problemas Kieszek. El Córdoba respondería a tres del final con una buena oportunidad de Javi Galán, pero Casto evitó el segundo, pero no la derrota de su equipo».