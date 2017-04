Fe de vida en el Arcángel

Un certificado de fe de vida es eso, una demostración de que la persona que lo solicita vive. El Almería lleva muchas jornadas, tantas como las catorce últimas -además de otras diez con anterioridad-, más en zona de descenso, que en la que permitirá la temporada que viene compitiendo en Liga de Fútbol Profesional por decimosexta temporada consecutiva. La citada certificación no se consigue hoy, pero sí que ayudará a quitarse un peso de encima porque la situación suele quemar, más aún si se ve que el equipo ha mejorado en las últimas jornadas y porque hay 21 equipos más que juegan -aunque no todos lo hacen por la salvación- consiguen también sus propósitos.

El Córdoba es uno de ellos, un equipo que es el que marca la salvación con un punto más que los rojiblancos, pero que comenzó la temporada viviendo en zona de playoff de ascenso -diez de las doce primeras jornadas- o directamente ocupando plaza de retorno a Primera División -en una ocasión- y que ha olido el descenso en sólo dos jornadas. Su propósito, claro está, es seguir vivo y que nadie consiga meterle en un pozo de que resulta tan difícil salir como bien lo han demostrado los ahora jugadores de Luis Miguel Ramis.

Buscando la orilla

El técnico lo dijo claro el pasado viernes. «Todavía no hemos llegado a la orilla y hay que seguir nadando, buscándola». Esto llega a base de victorias. El Córdoba parece haber encontrado en camino en casa y, tras una mala racha en la que estuvo hasta ocho jornadas sin oler la victoria, ahora lleva cuatro en las que ha conquistado diez de doce puntos en el Nuevo Arcángel. Sin embargo, no sale por lo mismo que condenaba al Almería a sufrir más de la cuenta por el déficit que mostraban los rojiblancos como forasteros. El cuadro blanquiverde lleva siete jornadas sin sumar ni un punto fuera y esa tensión puede repercutir en el rendimiento en casa, donde la situación presiona, sin lugar a dudas, y obliga a no fallar. El Almería hoy, sin ser una situación cómoda, sí que debe aprovechar esa situación para tratar de salir, de una vez por todas, de las posiciones de descenso.

Carrión convoca a todos sus jugadores, aunque con la duda sobre si Héctor Rodas jugará

Hoy es el día. Ramis recupera efectivos con vistas a una cita que rememora lo que hace sólo unos meses supuso la permanencia en la categoría, tras otra temporada aciaga en la que a los rojiblancos no les salió nada hasta que, poco más de un mes antes, consiguió la victoria en Ponferrada que le sacó del descenso, certificado en la última semana con unas tablas precisamente en Córdoba que supieron a victoria. Hasta nueve jugadores de los que estuvieron en aquella cita saben de lo que sucedió aquella tarde del 4 de junio y algunos de ellos pueden ser titulares hoy frente al equipo que dirige Luis Carrión. Algunos recuperados de última hora como Ramón Azeez, que puede ser el que entre en el centro del campo, tras dos jornadas en las que se ausentó por lesión. En la parte negativa, la ausencia de Fidel, que vio la quinta amarilla frente al Real Zaragoza.

Con la ausencia de Fidel y la vuelta de Joaquín, Azeez puede aparecer como enganche

El nigeriano puede ser ese jugador que haga la función de enganche que ya realizó en otros partidos como Lugo o Levante. De todas formas, la atípica semana vivida, con entrenamientos a puerta cerrada, ha dejado pocas pistas al aire y lo de romper la dupla formada por Kalu Uche y Quique González no parece probable. De todas formas, por la baja de Fidel, hasta Quique podría aparecer en banda de cara a un partido en el que los rojiblancos recuperan, y esa sí es una buena noticia, a Joaquín Fernández. El huercalense cayó por tarjetas en la victoria en Tarragona y tuvo que descansar la pasada semana ante el Zaragoza. Su recuperación le da todas las opciones para situarse en el centro del campo en lugar de Diamanka y acompañado por otro de los que ha dado un equilibrio al equipo, que le permite crecer y sobre todo ver la salida del túnel, que ya está la luz al fondo, como es Borja Fernández.

Sin cambios

No se aventuran cambios, ni en defensa ni en ataque. El cuadro de Luis Miguel Ramis anda sólido en ambas facetas, aunque obligado a no dar tantas facilidades como las que otorgó al Real Zaragoza el pasado domingo y que le costaron tener que iniciar el partido con un 0-2 en el marcador que puso freno a la necesaria victoria. Como se recordará, sobre todo el primer gol, llegó sin que nadie 'encimara' a Edu Bedia, además de que en el segundo Ángel Rodríguez llegó sin 'resistencia' alguna a las inmediaciones de Casto.

Sí que es cierto que llegó la reacción que de plasmarse hoy, en cuanto a estilo y propuesta futbolística, desde el mismo túnel de vestuarios para ser el que domine el partido y lleve el mismo al terreno que desean los rojiblancos con vistas a encontrar esa victoria tan ansiada, no por el triunfo en sí, sino por el premio que conlleva el mismo, como es salir del descenso. Como se citaba con anterioridad, la defensa no mostrará cambios. Casto estará bajo palos, mientras que por delante tendrá a Marco Motta y Nano, en los laterales, con Ximo Navarro y Jorge Morcillo por el centro.

Con un centro del campo con Borja Fernández y Joaquín, los cuatro restantes podrían deparar la presencia de Ramón Azeez, en la función de enganche, con Antonio Puertas y Quique González, por banda, con Kalu Uche en ataque.

Obligados en Córdoba

Si es imperioso el triunfo para los rojiblancos, no lo es menos para el conjunto califal, con sólo un punto más que los almerienses en la tabla y que de sumar la victoria podría abrir hueco con respecto a la zona de descenso. El técnico cordobesista tiene problemas de efectivos, con los lesionados Héctor Rodas, autor del último gol blanquiverde en el Nuevo Arcángel, el exalmeriense Domingo Cisma, Carlos Caballero y Federico Piovaccari. Recupera a Juli, tras seis semanas en el dique seco, y también al argentino Bittolo, que no jugó en Valladolid por el parto de su mujer. De todas formas, Carrión ha convocado a todos sus jugadores, incluidos Javier Galán, Traore, Alberto Quiles y Esteve Monterde.

El cuadro cordobesista, en cuanto a su comportamiento en casa, ha sumado la victoria en seis de los 16 encuentros allí disputados, con cinco empates y cinco derrotas. Estuvo cinco partidos sin marcar y en siete no le marcaron, además de comportarse con más acierto en la segunda parte que en la primera. Dentro de los tramos, suele ver puerta en el último cuarto de hora, lo que obliga a los rojiblancos a mantener la concentración hasta el pitido final. Hoy con la obligación también, caso de perder, de mirar al golaveraje, que ahora mismo está favorable a la UD Almería, que ganó en la ida por 3-1, marcando los cuatro goles, ya que el cordobesista llevó la firma de Ángel Trujillo, mientras Fidel, Quique González y Fran Vélez pusieron la firma a los tres de una UD que hoy sólo quiere ganar.