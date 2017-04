Quique pone la primera piedra del futuro

Quique González seguirá vinculado a la UDA hasta el 30 de junio de 2021. Eso es lo que dice el nuevo contrato firmado ayer entre el club y el delantero vallisoletano y que hizo público la entidad presidida por Alfonso García. La letra pequeña de lo rubricado solamente la conocen los protagonistas. No ya por lo expuesto en las hojas que escenifican lo dicho en las negociaciones. También por lo que puede acarrear de cara al futuro que el máximo goleador del primer equipo, tanto en la pasada campaña como en la actual, tenga un contrato tan largo.

El Almería se asegura no tener la obligación de venderlo, si quiere sacar un rédito económico, el próximo verano al entrar ya en el último año de contrato, al finalizar el anterior en 2018. El jugador, por su parte, ve mejorada de manera importante la cuantía que ha estado percibiendo durante las tres campañas que lleva militando en el club. No hay que olvidar que llegó procedente de un equipo de Segunda B (Guadalajara) y que, por tanto, era de las fichas más bajas en su primera temporada de la plantilla, viendo que los nuevos que han ido llegando en estas dos temporadas, en las que está siendo la estrella del equipo, cobran más que él, pese a que ha sido el que más puntos ha dado al plantel. Por tanto, es un premio a lo hecho hasta ahora y una 'seguridad' para lo que pueda venir.

Todos salen beneficiados con esta operación que podría estar enmarcada en lo anunciado por Alfonso García sobre que «lo mejor para la UDA está por llegar». Es un mensaje para todos que el máximo goleador amplíe su vínculo con el equipo. En caso de un hipotético descenso, Quique podría salir en calidad de cedido y no vendido, aunque nada es descartable por parte del club rojiblanco ni del jugador.

El vallisoletano anotó 15 dianas el pasado curso. En la actualidad lleva ya 13, con el que anotó el pasado domingo y que supuso el 2-2 definitivo contra el Real Zaragoza. Sus goles sirvieron para lograr la permanencia hace un año. No en vano, marcó en Córdoba el que supuso el punto definitivo, en la última jornada, para lograr la salvación.

A sus 26 años, cumple su tercera temporada en el Almería, tras llegar del Guadalajara en Segunda B. Tras unos primeros meses en los que no tuvo demasiada fortuna, fue cedido al Racing de Santander, que militaba en Segunda A. Volvió al Almería y se convirtió en el mayor estilete ofensivo del equipo, pese a que partía como extremo. Sus goles y trabajo hicieron que otros clubes se fijaran en él, pero Alfonso García no quiso traspasarlo el pasado verano. Tras comenzar como suplente este ejercicio, en la cuarta jornada le quitó el puesto a Chuli como delantero centro en Girona y marcó en su primera ocasión. Ya no ha perdido el sitio, salvo en muy contadas ocasiones. Es el segundo jugador con más minutos en esta campaña, sólo por detrás de Casto.

Con este nuevo contrato, el jugador ve mejorada su ficha desde esta misma temporada, como premio al buen trabajo que ha venido realizando y que tenía una de las fichas no de las más altas del plantel. Es el primero en posar para anunciar la ampliación. Pero no será el último. Aunque el equipo esté en puestos de descenso, desde la dirección deportiva insisten en que en las siguientes semanas esperan anunciar más acuerdos. Quique es la primera piedra del futuro.