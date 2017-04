Quique González 2021

La UDA ha anunciado este Jueves Santo la ampliación del contrato de Quique González hasta 2021. El máximo goleador del primer equipo rojiblanco, tanto en la pasada campaña como en la actual, finalizaba su vínculo el 30 de junio de 2018, por lo que ha ampliado tres campañas más. El pasado curso ya fue pretendido por otros clubes, Osasuna principalmente, pero la entidad entendió que sus 15 goles valían más que lo ofrecido para su traspaso y determinó que no aceptaba ninguna propuesta. Ahora, con el equipo en descenso y a falta poco más de un año para terminar su contrato, club y jugador han llegado a un acuerdo para ampliarlo.

El vallisoletano anotó 15 dianas el pasado curso. En la actualidad lleva ya 13, con el que anotó el pasado domingo y que supuso el 2-2 definitivo contra el Real Zaragoza. Sus goles sirvieron para lograr la permanencia hace un año. No en vano, marcó en Córdoba el que supuso el punto definitivo, en la última jornada, para lograr la salvación.

A sus 26 años, cumple su tercera temporada en el Almería, tras llegar del Guadalajara en Segunda B. Tras unos primeros meses en los que no tuvo demasiada fortuna, fue cedido al Racing de Santander, que militaba en Segunda A. Volvió al Almería y se convirtió en el mayor estilete ofensivo del equipo, pese a que partía como extremo. Sus goles y trabajo hicieron que otros clubes se fijaran en él, pero Alfonso García no quiso traspasarlo el pasado verano. Tras comenzar como suplente este ejercicio, en la cuarta jornada le quitó el puesto a Chuli como delantero centro en Girona y marcó en su primera ocasión. Ya no ha perdido el sitio, salvo en muy contadas ocasiones. Es el segundo jugador con más minutos en esta campaña, sólo por detrás de Casto.

Con este nuevo contrato, el jugador ve mejorada su ficha desde esta misma temporada, como premio al buen trabajo que ha venido realizando y que tenía una de las fichas no de las más altas del plantel.