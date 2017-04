Juan Tenorio: «El cambio de técnico supuso un positivo cambio de aires»

La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería volvió a tener ayer tintes nostálgicos gracias a la presencia de Juan Tenorio. El que fuera jugador del Poli Almería y del Almería CF a finales de los 90 y principios del nuevo siglo visitó el restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón para analizar la situación de la UD Almería en un programa en el que fueron varios los temas que se tocaron.

Junto a Tenorio, que actualmente sigue vinculado al fútbol como jugador en los veteranos de Los Ángeles, estuvieron Víctor Hernández, director de Radio Marca Almería, y los contertulios Seba Miras, Juanjo López, Alejandro Asensio y Manolo Soler. «No soy un asiduo del Estadio Mediterráneo porque apenas tengo tiempo, pero veo mucho al Almería por televisión. Las últimas temporadas están siendo malas, sobre todo después de los años que vivimos en Primera, pero es lo que toca. El fútbol tiene estas cosas», fue lo primero que comentó el ex jugador. «La situación actual es el fruto de un cúmulo de circunstancias. Tener un presupuesto fuerte o fichar a jugadores de entidad no te garantiza el estar en lo alto de la tabla, y a los hechos me remito. El Almería tenía la temporada pasada una plantilla elogiada por toda la categoría y, al final, se salvó en el último minuto», añadió.

Optimismo

Juan Tenorio es ahora un aficionado más de la UD Almería. Actualmente, el ex futbolista ejerce como abogado, carrera que compaginó al mismo tiempo que sus años como deportista. Tenorio reconoció que «al principio de la segunda vuelta era bastante pesimista, porque no veía reacción ni nada que destacar en los partidos del equipo, pero el cambio de entrenador ha supuesto un cambio de aire bastante positivo. En las últimas jornadas el Almería ha encadenado una serie de resultados buenos que han hecho que lo veamos todo de otra manera».

Con respecto a esto, Juan Tenorio subrayo que «el presidente aguantó demasiado tiempo a Soriano. Sin ir más lejos, a Francisco lo destituyeron en unas condiciones mucho más favorables. Al maño tendrían que haberlo echado un mes y medio antes. No obstante, yo no soy partidario de que un jugador de la plantilla pase a formar parte del cuerpo técnico, porque entiendo que no toma decisiones del todo objetivas». El que fuera miembro de los dos equipos más representativos de la capital en su época admitió que «la decisión de que Soriano fuese el entrenador se tomó desde fuera, pero el futbolista lo vio como una oportunidad que se le presentaba, y la aceptó. Yo he sido jugador, aunque a otro nivel, y no veo conveniente el ponerte al mando de un grupo en el que se encuentran los que eran tus compañeros».

Empate ante el Zaragoza

También se habló en la Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería de ese empate a dos goles del conjunto andaluz ante el Real Zaragoza, con Diamanka y Fidel como señalados. No obstante, Tenorio apuntó que «no se puede centrar todo el análisis en un jugador. Los primeros minutos fueron malos por parte de todos, ya que el equipo salió dormido al terreno de juego».

Sobre la expulsión de Fidel, muy comentada en el programa, Tenorio afirmó que «fue una lástima, porque el equipo estaba dominando hasta el momento. Sin embargo, cuando un conjunto se queda con un jugador menos es un problema más psicológico que físico. En cuanto eso sucede, el equipo que se queda en inferioridad entiende que el contrario va a empujar más, aunque no sea lo real. El miedo a perder siempre está ahí, y más en este tipo de situaciones en la tabla».