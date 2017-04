La prensa elogia la reacción de la UD, que lo hizo con gran coraje y cabeza

Aunque el punto supo a poco, sobre todo por haber visto pasar de largo la ocasión de haber ganado para salir del 'pozo' de la zona de descenso, no hubo desencanto en el entorno rojiblanco por el empate de la UD Almería contra el Real Zaragoza. Esa posibilidad quedó contrarrestada por la satisfacción de haber visto la capacidad de reacción de los de Ramis, primero ante el 'doble palo' de verse con 0-2 en el m. 6 de juego y, después, tras la expulsión de Fidel.

Esa capacidad de reacción, hasta llegar a 'meter miedo' en el cuerpo al Real Zaragoza, era uno de los halagos que se pudieron leer ayer en las crónicas escritas en torno al partido. Sobre la UD Almería se resaltaba que, en esta ocasión, además de con coraje, casta y garra, también jugó con cabeza.

Ecos en Aragón

La prensa escrita aragonesa reflejaba cierta desilusión por el empate en Almería. El Periódico de Aragón titulaba 'El Zaragoza deja escapar un 0-2 para sumar un muy triste y valioso punto'. El subtítulo, expresó que 'El equipo de César Láinez marca dos goles antes del minuto 6 y exhibe todas sus penurias durante el resto del partido, primero para ver cómo le empatan y después para ser incapaz de cerrar una sola ocasión en 21 minutos en superioridad numérica'. Según este medio, el gol de Quique, que ponía el 2-2 en el marcador, hizo saltar las alarmas en el Real Zaragoza. «Del 0-2 al 2-2 y el infierno de siempre. Que se acabe esto, por favor, se suplicó por todas las esquinas del campo. Que se acabe esto retumbaba en los pulmones y en las piernas de un equipo esparcido sobre la hierba, de un velocista malviviendo en un maratón».

En el Heraldo de Aragón y en formato digital, el titular fue 'El Real Zaragoza suma otro punto, tan válido como escaso, tras adelantarse 0-2 en Almería'. En la información sobre el partido se pudo leer que el Almería tuvo casta para empatar pese al 0-2 y jugar el tramo final en inferioridad numérica. «Un punto más. Dos puntos menos. Agrio empate el cosechado por el Real Zaragoza en Almería porque, durante el arranque del partido, se soñó con una victoria crucial en el campo del desesperado antepenúltimo clasificado. El Almería logró remontar hasta empatar».

En Aragón Digital, la valoración del empate se reflejaba en el titular ofrecido 'Otra oportunidad perdida' y se relataba que el Real Zaragoza pasó miedo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. «Es lo que se leía en la cara del Real Zaragoza desde que Morcillo acortó distancias y puso el 1-2 en el marcador. Fue un grito unánime tras el gol de Quique que devolvía la igualdad y resucitaba el pánico. Del 0-2 al 2-2 y al infierno de siempre, con una segunda parte por delante de seguro derrumbe físico como mandan los cánones zaragocistas.

Supieron sobreponerse

En cuanto a los diarios deportivos de tirada nacional que cubrieron el UD Almería-Real Zaragoza, en la edición digital de Marca la crónica del partido se tituló 'Almería y Zaragoza se quedaron con la miel en los labios' y en la misma se relató que los rojiblancos tuvieron casta pese al doble revés inicial. «Los locales se vieron sorprendidos con dos goles tempraneros del conjunto maño, pero supieron sobreponerse». También se pudo leer que los rojiblancos tuvieron un merecido premio. Los de Láinez dejaron claro su pegada y efectividad l hacer dos goles en sus dos primeros tiros a puerta en la primera mitad. Los rojiblancos no bajaron los brazos y no dejaron de intentarlo. La insistencia de los de Ramis tuvo su recompensa. En el mejor momento de los de Ramis, se quedaron con uno menos tras la expulsión de Fidel. Los de César Láinez se vinieron arriba, pero no se aprovecharon de la situación, pese a estar en superioridad numérica».

Por su parte, en el diario As, la crónica fue titulada 'El Zaragoza empata en Almería con uno más y tras ir 0-2' y destacando en el subtítulo que 'Los de Láinez, que ganaban por dos tantos en el minuto 7, acabaron pidiendo la hora, pese a jugar el tramo final con un futbolista más que su rival'. En este medio se resaltó que la reacción local fue de coraje y cabeza. «El Estadio Mediterráneo no suele ser escenario de choques locos. Aún así, últimamente se apunta a un tiroteo. El del domingo no fue el inicio más flojo del Almería en casa, hay muchos de esos, pero esta vez el Zaragoza sí que se aprovechó. Pero el Almería se está sintiendo cómodo en cualquier situación y reaccionó de inmediato. Y no con coraje, le echó cabeza, que es más complicado. El Zaragoza apretó, pero no le fue suficiente. Ramis supo definir a la perfección la estrategia defensiva y el marcador no se movió».