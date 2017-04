Callejón debutó como rojiblanco en una fase del partido en la que había que exigir buen rendimiento y era para estar contento. Se enteró «el viernes en el entreno. Me apartó y me extrañé. Al finalizar me dijo Fran Fernández que el sábado entrenaría con el primer equipo y con opciones de ir convocado».

Su satisfacción llegaba «por la confianza que me ha dado el técnico. Me ha dicho que juegue como sé y tranquilo».

El sábado durmió poco. Aseguró en UDA Radio que «me costó hacerlo. Estaba un poco nervioso», pero valió la pena por la recompensa final. «Son muchos años trabajando y estaba claro que con esfuerzo y sacrificio todo llega. Es un sueño para mí, muchas veces he soñado llegar a debutar y lo he conseguido».

Sobre el empate, tuvo claro que «era difícil remontar y hemos demostrado que podemos ganarle a cualquier equipo».