«Hemos logrado un punto que nos suma mucha energía y carácter»

Luis Miguel Ramis, entrenador de la UDA, se mostró bastante satisfecho por la imagen que ofreció su equipo. Eso sí, desde el minuto seis. Antes, a juicio del preparador rojiblancos, sus jugadores no entraron al choque tal y como debían. Se quejó de que lo hicieron «sin intensidad defensiva y llegamos tarde». De ahí llegaron los dos goles maños. Un aspecto que podría haber dejado sentenciado el encuentro. Pero no. Porque los almerienses quisieron, «con tranquilidad», meterse dentro. Y lo lograron. Mostrando carácter. Lo que permitió conseguir «un punto muy trabajado que nos suma mucha energía para el equipo y que nos da mucho carácter».

Su reflexión tuvo que ver con lo que viene hasta el final de la competición. «Nueve jornadas en las que nos encontraremos con situaciones difíciles y, como en esta ocasión, sabremos que podemos superarlas», manifestó el tarraconense que ha sumado siete puntos de los últimos nueve disputados. Tras una derrota en su estreno y dos victorias de forma consecutiva, ayer estrenó su casillero de empate. Una igualada que podría parecer corta al no permitirle salir de la zona de descenso. Para el preparador fue muy valiosa. El motivo, porque el marcador señalaba 0-2 en contra en el minuto seis y, además, tras lograr igualar el luminoso, sus pupilos se tuvieron que quedar con uno menos por la expulsión (doble amarilla) de Fidel Chaves.

Y salió Callejón

Y cuando peor estaban las cosas, Ramis no tuvo ningún reparo en sacar del banquillo a un joven de 18 años. Con muy pocos entrenamientos con el primer equipo, se metió en la convocatoria ante la plaga de lesiones que asolan al plantel y por la sanción de Joaquín Fernández. No le importó al exentrenador del Real Madrid Castilla que fuera juvenil, tampoco que no tuviera ninguna experiencia en la elite, menos que su labor en el filial no es de los que ha jugado más minutos. Nada eso fue valorado en plan negativo. Lo necesitaba y lo sacó. Después, en la sala de prensa, menos reparo tuvo en elogiar al almeriense. «Callejón ha tenido un estreno extraordinario. Es un chico que juega muy bien al fútbol, que entiende muy bien todo lo que hemos trabajado estos días y que nos ha ayudado muchísimo. Nos ha permitido igualar la superioridad que nos estaban creando ellos por dentro y empezaba ya el cansancio. Borja (Fernández) y Pape (Diamanka) estaban ya sufriendo. El chico ha estado extraordinario, con muchísima personalidad porque ha salido en minutos muy complicados. No solamente por el partido y por el rival que teníamos delante, sino por la situación y lo ha solventado con muy buena nota», declaró un Ramis que no es muy de individualizar en algún jugador concreto lo acontecido durante el choque.

Ya en el aspecto global, sí que se le quedó la sensación de haber podido ganar el partido. «Acabamos la primera parte con el gol de Quique que era el empate. Empezamos la segunda mitad mejor. Con 11 sobre el campo hubiéramos dado la vuelta al marcador». Pero no fue así. La expulsión de Fidel trastocó todo su planteamiento. «Vamos sumando más cualidades. El equipo ha ido siempre a por el partido», incluso con el gran número de bajas con las que contaba el equipo para realizar la convocatoria. Tanto que dos del filial (el mencionado Callejón y Gaspar) tuvieron sus minutos. «Siempre miraremos al filial y al juvenil», manifestó. Eso sí, espera «recuperar lo antes posible a jugadores que son importantes». El primero será Joaquín Fernández, que ayer cumplió un partido de sanción. El resto, según sea la evolución de cada uno en sus respectivas lesiones.

César Láinez

Por su parte, el preparador del Real Zaragoza lamentó no haber podido aprovechar el 0-2 y, también, el estar más de 20 minutos con uno menos. «Con 0-2 parecía que el partido estaba ganado y no ha sido así, porque el Almería se jugaba muchísimo». Criticó que los suyos fueran blandos en las jugadas a balón parado. «El equipo debe ser más intenso en la estrategia. Hemos concedido demasiado sabiendo que es su punto fuerte». Para terminar definiendo lo que fue, a su juicio, la clave. «La diferencia ha estado en las dos porterías. A ellos les ha salvado Casto», declaró.