Domingo de Ramis

Entre ramas de olivo y palmas para acompañar a la 'borriquita' se pone en marcha, generalmente, la Semana Santa. Para el Almería es el momento idóneo para 'pasearse' entre ramas de olivo y palmas, sobre todo, palmas para cuando acabe el partido que esta tarde-noche, a eso de las 20.30 horas, se pone en marcha. Lo cierto es que para los rojiblancas la Semana Santa lleva puesta en marcha desde hace tiempo, pero con el proceso invertido. Los unionistas viven, casi desde el comienzo de temporada, con la 'corona de espinas' clavada hasta las cejas, acumulando malos resultados y viviendo prácticamente un 'vía crucis' permanente.

De un tiempo a esta parte, los resultados han dado un respiro. Con la llegada de Luis Miguel Ramis al banquillo de la UD Almería el equipo unionista ha tomado algo de aire como consecuencia de las dos últimas victorias, pero también de lo obtenido con Fran Fernández. La victoria en Lugo se podría decir que fue un antes y un después a lo que se han unido otros triunfos como los dos últimos, ya en la época del tarraconense en el banquillo.

Y, aunque hay que mirar a esas buenas sensaciones que además llegan con puntos, a las 20.30 horas de hoy empieza una etapa nueva, porque en fútbol no hay pasado y siempre está en el horizonte la obligación de crecer. Ya lo explicaba el técnico rojiblanco en su comparecencia del pasado viernes, en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos, que dijo que «todo lo que vayamos sumando ahora lo tenemos ya en el casillero y de momento hemos tenido la suerte, miramos atrás, de sumar seis puntos, pero eso ya acabó. Ahora mismo de poco sirve si no hacemos buenos todos esos puntos que se han ido sumando a lo largo de la temporada». Hay que seguir sumando, el 'vía crucis' no ha terminado.

Hoy llega al Estadio de los Juegos Mediterráneos un equipo que promete más 'espinas que rosas' si las cosas no se hacen bien. Metido en una espiral que no es diferente a la que rodea al cuadro rojiblanco, el Real Zaragoza llega con idéntica obligación con la que acomete la cita el equipo almeriense, sobre todo porque las sinergias no son todo lo halagüeñas que se desean. Pero eso sucede, salvo con Levante UD y Girona, con todos los equipos que coinciden en el campeonato de Liga de Segunda División A. Es lo lógico en los inconformistas, ese cariz que deben tener todos los que se sientan competidores.

Ganar y salir

Esta cita, para los rojiblancos, supone una afrenta complicada, pero necesaria de afrontar para sumar tres puntos que si se logran les permitirán salir de la zona de descenso, en la que lleva anclado desde la décimo novena jornada, después de perder con el Mirandés en la última jornada de 2016 y entrar en la décimo novena posición, pese a haber sumado 7 de los 15 puntos disputados en esa fase, en la que los resultados fuera supusieron. Hoy se puede salir se se gana y dejar atrás 24 jornadas tocando 'arenas movedizas'. Y si lo logra será con un equipo distinto al que ganó el pasado domingo en el Nou Estadi de Tarragona a un Nàstic que comenzó el campeonato metido de lleno en el 'fango', que ha salido de él con la llegada de Juan Merino, pero del que no sale con firmeza, en gran medida por esa derrota frente a los rojiblancos, de la pasada semana.

Con los unionistas no estará quien es 'culpable' del equilibrio que necesita cualquier equipo en el centro del campo. Joaquín Fernández estará ausente por la quinta amarilla que vio en el partido en campo tarraconense y la semana, entre otras cosas, se ha dedicado a ver cómo jugarle al Zaragoza con una pareja para Borja Fernández distinta a la de los últimos partidos.

Diamanka, exzaragocista, tiene todas las papeletas para ser el acompañante de Borja Fernández en esa parcela ancha. Hasta la semana pasada llevaba sin aparecer en el once desde la derrota encajada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente al UCAM Murcia. Ramis ya dijo hace un par de semanas que el senegalés estaba entrenando a un nivel tal que tenía opciones de entrar en la lista y hasta de jugar. Hoy debe ser el día para que recupere el lugar que casi siempre tuvo con Fernando Soriano.

Sin cambios

Visto lo visto, hasta se pueden repetir las formas de la pasada semana en el partido disputado en Tarragona, donde se sumó la segunda victoria a domicilio de la temporada. Además, con la ausencia finalmente del malagueño José Ángel Pozo, que podría haber entrado para hacer la función de enganche, se reafirma la continuidad de la pareja formada por Quique González y Kalu Uche, que fue importante para lograr una victoria de idéntica repercusión. El pichichi del conjunto unionista hizo de 'hombre malo', con un trabajo sucio, oscuro, sin gol, pero con mérito. Al nigeriano se le esperaba desde que se anunció su llegada a la entidad a finales de febrero y, en el minuto 72 del partido disputado en la ciudad en la que esperó la llamada de la UDA, logró lo que había perseguido antes en los inicios de ambos periodos, en los que Reina impidió el gol, y con un balón que se estrelló en el palo.

Ramis tiene la defensa perfecta o, para ser más exactos, compuesta. Con un Casto Espinosa que sigue aportando 'tranquilidad' con sus intervenciones, seguramente le acompañarán los mismos que estuvieron en el partido de la pasada jornada, con Marco Motta y Nano, en los laterales, y Ximo Navarro y Jorge Morcillo por el centro. Con esa duda en el centro del campo, Antonio Puertas y Fidel ocuparán las bandas y Kalu Uche y Quique González, como queda dicho, son los llamados para pelear arriba.

Un rival de más a menos

El Zaragoza se presenta con dos bajas importantes como son las de Cabrera y Manu Lanzarote, además de que Marcelo Silva, el exrojiblanco, no anda fino esta semana. Sin embargo, Láinez recupera a Ángel, que la pasada semana tuvo que ausentarse y que volverá para estar en la punta de ataque.

Esa presencia es la gran novedad en la lista facilitada por el técnico, si bien a última hora se ha caído también Álex Barrera, un centrocampista con poca participación. Por decisión técnica, el entrenador del conjunto zaragocista descarta a Raí Nascimiento, aunque mantiene en la convocatoria a Jorge Pombo y Carlos Nieto, un jugador que hasta podría ocupar plaza en un once para el que es fijo el lateral Jorge Casado, que estará por banda izquierda ante la 'caída', por sanción, de Cabrera.

La de Lanzarote, por el mismo motivo, será cubierta probablemente por Cani, aunque no puede descartarse que juegue Edu García en un partido para el que la UDA quiere que las palmas no acaben siendo lanzas.