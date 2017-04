Ramis se encierra con su plantilla para valorar los que tendrá disponibles

Luis Miguel Ramis tiene muchas dudas de cara al partido del domingo frente al Real Zaragoza. Pero no porque no sepa lo que puede ser mejor para imponerse al cuadro maño. Sus pensamientos se basarán en lo que le digan los médicos y, sobre todo, los propios jugadores. En concreto, los que están lesionados y pueden llegar a la cita del último día de esta semana en el campo principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Un escenario, precisamente, en el que se ejercitaron ayer. Lo hicieron a puerta cerrada. Para que, al menos por un día, hay quienes tengan más dudas que el entrenador catalán.

Pozo, Javi Álamo, Fran Vélez y Azeez son los que centran todas las miradas en relación a los que pueden o no estar en la jornada dominical. El malagueño no debería tener problemas. La férula que le han puesto en el brazo izquierdo debería permitirle jugar. Otra cosa es que las sensaciones no sean positivas. El miércoles, por ejemplo, entraba y salía de los ejercicios programados por el cuerpo técnico. Ayer, al ser a puerta cerrada, es una incógnita sobre su estado.

En cuanto a los otros tres, el periodo de recuperación debería cumplirse. Sobre todo en Javi Álamo y Azeez. El canario ya entró en el grupo al final de la pasada semana. Pero no se le quiere forzar. En el nigeriano, sus problemas musculares le están ocasionando, otra vez, una mala pasada. Aunque si se habla de acumulación de lesiones, Fran Vélez se lleva la palma. En su caso, por querer ayudar al equipo y adelantar los plazos en otros momentos de la temporada en la que ha caído lesionado.

De esta manera, el técnico rojiblanco pudo hacer ayer un entrenamiento, que debía servir para preparar lo más teórico posible, el choque ante el Real Zaragoza. Aunque, por lo dicho, hasta el último momento podría tener noticias contradictorias.

Esta mañana tendrá una nueva sesión. El sábado preparará sobre el campo la estrategia. La duda es si con unos u otros jugadores. Aunque puedan repetir casi los mismos que en Tarragona, hay que encontrar sustituto al sancionado Joaquín.