Alfonso García, presidente de la UDA, estuvo ayer en Almería y sus palabras, sobre que "lo mejor para el club está por llegar", provocaron que las especulaciones se sucedieran sobre a lo que se refería. Todo llega tras una estancia de 10 días del dueño de la entidad en China y otros países asiáticos. Pero tanto el vicepresidente ejecutivo como el director deportivo, que han tenido un desayuno de trabajo con la prensa esta mañana, prefieren centrarse en la actualidad del primer equipo. Un plantel que está en puestos de descenso, pero tras sumar 10 puntos de los últimos 15 disputados. Alfonso García Piñero y Raúl Lozano han mostrado su confianza y optimismo, aunque de una distinta medida a lo que dijo el máximo dirigente 24 horas antes.

Las dos nuevas cabezas visibles del día a día, tanto a nivel de gestión como en lo deportivo, prefieren centrarse en lo que ocurrirá en los próximos días. "Lo importante es salvarnos, luego ya se verá". Raúl Lozano tiene contrato solamente hasta el 30 de junio. Su función, como director deportivo, está siendo estar en el día a día en el equipo. "No sé lo que había antes. En el mes y medio que llevo aquí he podido ver a un equipo unido y que quiere salir de abajo". Es optimista. Sobre todo al ver que la clasificación por abajo se ha apretado mucho. tanto que, pese a la buena racha de los rojiblancos, no han salido del descenso. "Ves que ahora hay 10-12 equipos implicados y es lo importante. Nosotros dependemos de nosotros y, si vamos sacando los resultados, saldremos sin necesidad de mirar otros campos".

Porque este fin de semana se miden, entre ellos, los dos equipos que están por debajo de la clasificación de la UDA ante los dos que están justo por encima de los almerienses. A Lozano le da igual lo que suceda. "Lo que vale es que ganemos al Zaragoza el domingo y ya veremos todo de una mejor manera".

Como el que también lo está viendo de una buena manera es García Piñero. En ningún caso contempla el descenso. Pero, si sucediera, ha manifestado que "todo seguirá igual. No habrá ningún problema para la continuidad. Debemos estar centrados en que no ocurra el descenso".

Sus palabras se han producido un día después de ver al Alfonso García más optimista. Una sensación que también tiene el hijo del dueño de la entidad. "A día de hoy sí está optimista, como habéis podido comprobar. No sé lo que llevará entre manos. La realidad es que andamos en un buen momento y eso, lógicamente, influirá. Pero no tenemos nada conseguido", ha recalcado.