La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería se suma al 'kaluchismo'

La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería volvió ayer al restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón de la capital para llevar a cabo un programa lleno de debate y con diferentes puntos de vista, pero con un sentimiento común: el de la alegría que siguen generando las dos victorias consecutivas que ha cosechado la UD Almería con Luis Miguel Ramis al frente de este nuevo proyecto.

Junto a Víctor Hernández, director de Radio Marca Almería, estuvieron Indalecio Juárez, entrenador; Juan Ortega, miembro de Almería Televisión; Alejandro Asensio, abonado del club, y Juanjo López, presidente de la peña Sotanillo Ortiz Bernal, que dieron su particular visión de la situación actual de varios jugadores del equipo.

Fue Víctor Hernández el que ofreció sus primeras impresiones. «Esta semana se ha sumado un nuevo titular, como es Kalu Uche. Siempre tuvimos dudas de si el nigeriano se postularía, pero en Tarragona quedó clarísimo que es así. Ahora hay que ver quién es el damnificado para que Uche sea parte del once, y para mí debería ser Fidel por su actitud pasiva en el terreno de juego. De hecho, mi cuarteto ofensivo del Almería estaría formado por Puertas y Quique por banda, Pozo en la mediapunta y Uche arriba», apuntó.

Juanjo López afirmó que «el debate no es si Fidel sí o Fidel no. Por mí jugaría siempre, pero puede dar más de lo que nos está aportando en estos cuatro o cinco últimos partidos. En el estadio notamos que últimamente va andando, y eso le resta al equipo».

Fidel o Pozo

Alejandro Asensio fue quien puso la nota discordante con respecto al resto de contertulios. El aficionado rojiblanco expresó que «estoy en desacuerdo con el tema de Fidel. Es verdad que el onubense no se va a ir al suelo ni va a destacar por su lucha sin balón, pero lleva dos partidos iniciando las jugadas de los goles. Incluso contra el Levante puso el centro que derivó en el remate en boca de gol de Antonio Puertas. Si el debate es quiénes deben ser los cuatro de arriba, Uche puede salir en la segunda parte y dar minutos de calidad pero, después del último partido, mi sacrificado sería Pozo, con Quique de mediapunta y el nigeriano de delantero».

Víctor Hernández replicó que «en absoluto abogo por dejar de contar con Fidel. Es más, me parece fundamental este futbolista para que el Almería empiece a sumar puntos, pero a mí nadie me puede comparar a Pozo con Fidel. Yo no he visto al malagueño tirar la toalla en un partido, y sí se lo he visto al onubense, a quien le robaron una pelota contra el Nàstic, se dejó superar y se quedó mirando la jugada con los brazos en jarra, una actitud que le llevamos viendo bastante tiempo, y hay que avisarle de que no es titular por decreto».

Juan Ortega desveló que «Ramis estuvo acertado este fin de semana. Yo repetiría poniendo a Quique y a Kalu Uche, ya que se complementan entre los dos. Quique, además de seguir incrementando su faceta goleadora, puede aportar algo en la banda, mientras que el nigeriano ya demostró su peligro saliendo desde el inicio. El damnificado sería, en principio, Pozo, pero creo que al malagueño se le puede retrasar un poco a la zona de la organización».

Por su parte, Indalecio Juárez subrayó que «hay que tener en cuenta al rival, y yo no pondría a Kalu Uche de titular. Alinearía a Pozo de nuevo y situaría a Quique en punta. Otra opción es jugártela y poner a otro mediapunta como Corona junto al malagueño, pero para eso tienes que tener una buena contención detrás. Es una especie de 1-4-1-4-1 muy ofensivo. Es arriesgado, pero siempre es una posibilidad».