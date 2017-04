"Jonathan tiene ya un precontrato fuera de España"

Ha sido uno de los asuntos de los que más se ha hablado desde enero. El motivo por el que el club no anunciaba la renovación del contrato de Jonathan Zongo, tras lesionarse de gravedad en la Copa África. Y el motivo es tan sencillo como que el extremo de Burkina Faso ya tiene un compromiso para el siguiente ejercicio fuera de España. Así lo confirmó esta mañana Alfonso García, descartando cualquier opción de que, desde la entidad, no hayan querido que siguiera un futbolista que no volverá a jugar hasta agosto.

«En su día quisimos renovarlo y ni valoró la oferta». Ninguna parte sintió que fuera un desprecio. «Tenía ya un precontrato con un equipo de fuera de España y, supongo, que cuando acabe aquí lo respetarán». Un acuerdo que supondrá un buen ‘pellizco’ para el extremo. «Aquí le podemos pagar lo que podemos pagar. En otros equipos puede cobrar cinco veces más», como así será.

El dueño de la UDA fue comprensible por el burkinés. «Tiene cartel e irá a sitios que, en sus últimos años como futbolista, pueda cobrar dinero». Por ello, «en su día ya se estuvo hablando y la renovación ni la contempla».