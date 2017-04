El Almería busca un sustituto

La victoria del pasado domingo en el Nou Estadi de Tarragona ya ha pasado a 'mejor vida'. No hay que 'regocijarse' porque no hay nada hecho. El equipo sigue en zona de descenso, aunque sí que es verdad que con otras sensaciones. El domingo próximo recibe al Zaragoza y la intención, para entonces, es la de mostrar idéntico comportamiento y, sobre todo, un resultado final que dé los tres puntos.

Con jornada de descanso para el equipo en el día de hoy, para Luis Miguel Ramis no debe haberlo y seguro que no lo hay. La quinta amarilla que vio el domingo Joaquín Fernández le impedirá estar en el once para enfrentarse a un Rea Zaragoza que el pasado domingo cerró la jornada empatando con el Real Valladolid.

La ausencia del jugador huercalense provoca que se busque un acompañante para Borja Fernández, que sí que debe estar de inicio sobre el terreno de juego. Opciones tienen, si se recuperan, jugadores como Ramón Azeez y Pozo. Incluso podrían volver al once los dos, pero eso significaría que no estarían arriba los dos que jugaron en el Nou Estadi, un Quique González que hizo el 'trabajo sucio' y un Kalu Uche que vio portería y su gol dio tres puntos de una gran importancia, por lo que se espera la continuidad de ambos en el once.

De este modo, sí parece probable que sea Ramón Azeez el que tiene todas las papeletas para ocupar la 'vacante' que deja Joaquín Fernández. Si el nigeriano, que no pudo viajar a Tarragona por problemas físicos, no llegara es Miguel Ángel Corona el que también tiene sus opciones. El talaverano ha estado presente en los últimos partidos.