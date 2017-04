«Ganar ayuda a ganar»

Los rojiblancos no han logrado salir del descenso a Segunda División B. Mucho menos consiguieron la permanencia con la victoria. Pero todo el vestuario de la UD Almería supo celebrar el triunfo en el Nou Estadi de Tarragona. Aunque, a la vez, siendo los primeros en reconocer que nada se había hecho todavía. Que el camino para tener en sus manos la salvación será largo. Eso sí, si el equipo se muestra como lo hizo ayer en el Nou Estadi, todo será más sencillo, pese a que de sencillez no se puede hablar, porque en esta categoría todo cambia de un día para otro. De un minuto al siguiente más bien. El Almería sigue, por segunda jornada consecutiva, a un punto de los puestos que liberan de la quema al equipo. Con sensaciones distintas, porque hay más equipos implicados en esa 'sangrienta disputa. Que de eso se trata, como reconocieron los pupilos de Luis Miguel Ramis. La victoria ante el cuadro catalán hace que el Nàstic no se pueda escapar. Que se quede con un punto más que los rojiblancos, pero teniendo el Almería el golaveraje ganado. Como le ocurre con Alcorcón y Rayo Vallecano. De ahí que lo que transmitían los almerienses, nada más acabar la cita, era que habían hecho su trabajo. Seguir remando para dejar en nada el déficit que arrastraban y que, además, continúan con la buena racha de haber sumado 10 de los últimos 15 puntos en disputa.

Kalu Uche

Y si hubo un protagonista fue Kalu Uche. El nigeriano fue titular por primera vez desde que llegó el 25 de febrero. Logró el gol del triunfo. Tuvo tres ocasiones, con una parada de Reina, un remate al palo y, a la tercera, fue el tanto que dio la victoria a los suyos. Y lo hizo ante un equipo en el que juega su hermano, que está controlado por la agencia que lo representa y que, además, está en una provincia en la que estuvo entrenando desde el comienzo de esta campaña al no encontrar equipo. El nigeriano, en declaraciones a UDA Radio, se puso en modo colectivo antes de pensar en lo individual.

«Es una victoria muy importante para nosotros. Tengo que felicitar a mis compañeros por el gran trabajo que han hecho», dijo antes de no poder ocultar que estaba «muy contento con el gol y que haya servido para haber ganado el partido». Y todo en su primera titularidad. «Me he enterado hoy (ayer) mismo. Un jugador debe estar preparado para jugar. Sea de inicio o desde el banquillo». Una titularidad que le permitió mostrar más que saliendo desde el banquillo. «He tenido tres oportunidades. Creía que alguna de las dos primeras podían haber entrado, pero ha sido la tercera».

Nadie mejor que él sabe lo que supone esta victoria, pese a que no salieron del descenso. «Llevo muchos años en Almería. Soy un almeriense más. Estoy muy contento de que el gol haya servido para sumar los tres puntos», insistió. Para terminar con una promesa que ayer no la hizo. «Algún día llegará la voltereta».

Morcillo

Jorge Morcillo volvió a la titularidad tras un mes fuera de los planes de los distintos técnicos. Un tiempo en el que ha ido viendo el crecimiento del equipo en el banquillo, en la grada o desde su casa. Ayer estuvo de central, junto a Ximo Navarro. La primera vez esta temporada que compartían centro de la defensa. Para el valenciano, el 0-1 «sabe a gloria porque son tres puntazos». Aunque, «estamos en una realidad bastante dura».

Algo menos que hace un mes. «Sabíamos que teníamos un mes bastante duro. Ganamos al Alcorcón y le superamos en el golaveraje. Ante el Nàstic era lo mismo. Nos ponemos a un punto de ellos y tenemos ese punto extra». El mes acabará el domingo recibiendo al Zaragoza. «Si ganamos la semana que viene, sí que saldremos del descenso. Que la afición se vuelque como siempre. Es una auténtica final».

A nivel personal, el valenciano «llevaba varias jornadas sin jugar ni un minuto. He pasado un mes de marzo muy duro. Sin haber podido estar en el campo. Pero lo importante es la victoria y estoy muy contento de haber podido ayudar».

Corona

El primer capitán de la UDA jugó el último cuarto de hora entrando en lugar de Kalu Uche. También sabía lo que habían hecho y lo que les queda por hacer. «Muy importante. Nos acercamos a la permanencia y apretamos mucho la parte de abajo». Porque «logramos la segunda victoria consecutiva».

Se quedó con el partido hecho y todo lo que hicieron e impidieron que el Nàstic pudiera hacer. «Es una de las grandes cosas que hemos conseguido, les hemos dejado pocos espacios atrás. Casi que no han tenido ocasiones de gol».

Sonrisa y pies en el suelo fue el mensaje que quiso transmitir. «Es normal nuestra alegría por haber ganado el partido. Pero desde mañana (hoy) nos tenemos que poner a pensar en el Zaragoza. Solamente nos quedan finales hasta acabar la temporada para lograr la salvación», aseveró.

Motta

El italiano cuajó, de nuevo, un gran partido. Le tocó más labor defensiva que frente al Alcorcón y cumplió de manera sobrada. Repitió el discurso sobre lo que significaba para el vestuario la victoria. «Muy importante para nosotros. Estamos trabajando mucho y cuando lo haces tiene que llegar la victoria».

Pero nada se ha hecho. «Hay que trabajar más para intentar ganar al Zaragoza. Ahora tenemos mucha confianza». Una moral alta que llega por los puntos que están consiguiendo en las últimas semanas de competición. Casi un tercio de los puntos de toda la campaña en cinco encuentros. «Ganar ayuda a ganar» fue su expresión. Más o menos cuando se dice que 'el dinero llama al dinero'. Así está la UDA, llamando a la permanencia.