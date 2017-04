Con la Ley Corcuera

Posiblemente muchos de los jóvenes de hoy día no conozcan lo que fue la conocida como 'Ley Corcuera', aprobada en 1992 y que también recibió el nombre de la 'Ley de la patada en la puerta' porque legitimaba a las fuerzas de orden público a entrar en un domicilio por delito flagrante en materia de narcotráfico para impedir la huida sin necesitar de una orden judicial. La UD Almería está obligado a aplicar la 'Ley Corcuera' en el Nou Estadi de Tarragona, no por un delito, pero sí y sobre todo por la posible huida del cuadro tarraconense que lleva seis jornadas alejándose de la zona de peligro con puntos, sin que casi nadie se lo impida -13 puntos ganados sobre los últimos 18 disputados- y la verdad es que no sería bueno que, tras el envite de este mediodía, huyera con el botín en juego. Este, en caso de conseguirlo la UD Almería, podría ser muy bueno para escapar de quienes le persiguen.

No hay ni más ni menos que eso en juego y es de considerarlo como suficiente para superar a un equipo que, por su estilo de juego desde la llegada de Juan Merino a su banquillo, necesita también de otra 'patada en la puerta'. Vigila su área con cinco defensas, no tiene pudor a jugar así ante su público porque todos entienden que lo de jugar bien o mal se queda en un segundo término cuando lo que se persigue es la salvación, una situación similar por la que luchan los rojiblancos.

Estos, pese a que frente al Huesca hicieron un partido flojo en la última media hora y que perdieron en el Ciutat de Valencia donde hicieron lo contrario en el mismo intervalo de tiempo, llevan dos triunfos que abren y cierran el proceso, la primera de ellas en Lugo, entonces bajo la dirección de Fran Fernández, y la última en casa, tal vez más importante por aquello del valor doble de la victoria, sumar y que no sume quien está en tu misma guerra, esta vez dirigidos por el tarraconense Luis Miguel Ramis.

Sin entender de la imagen

El caso es que el propósito que exponen los tarraconenses de conquistar los tres puntos en juego no entiende de métodos y sí de finales. El Almería tampoco está obligado a mostrar una obra maestra, sólo ser práctico, como lo fue la pasada semana, porque en este tipo de enfrentamientos parecidos se necesita aparcar el corazón a un lado y hacer las cosas con cabeza y mucha paciencia, porque el estilo del rival nace de la seguridad defensiva atrás -esa es su máxima- y esperar que llegue el momento. El Nàstic de Juan Merino no se caracteriza por dar pasos al frente porque estos puedan convertirse en pasos en falso. Lo cierto es que tal y como está la clasificación hasta le podría valer con la consecución de un empate.

Los rojiblancos tratarán de conquistar los puntos del Nou Estadi posiblemente tratando de hacerse fuertes en el centro del campo, como ya pasó en el Ciutat de Valencia. La lesión de Pozo 'ayuda' a elegir en esa parcela en la que Joaquín y Borja Fernández son fijos, con Ramón Azeez como jugador adelantado, pero para hacer fuerte la presión cuando no se tenga el balón.

El centro del campo es la clave. Sucede así en todos los partidos, aunque también es cierto que la cautela en el balance defensivo puede provocar la incomodidad del rival. En esa zona, lo más normal es que repitan los mismos que el pasado sábado sumaron tres puntos de una grandísima importancia para seguir con capacidad para sufrir.

Casto tiene una guardia por delante en la que los dos hombres de banda juegan un papel importante, porque el Nàstic busca hacer daño precisamente por esa zona. Marco Motta y Nano ya dieron muestras de su calidad. Del malagueño se conocía su capacidad porque la viene mostrando desde que llegó a la entidad rojiblanca. Del italiano sólo quedaba ver una demostración de la magnitud expuesta el pasado sábado ante el Alcorcón, en el que sacó del partido a quien podía decantarlo a favor de los del 'cabreado' Julio Velázquez. Por el centro, Ximo Navarro sigue imponiendo esa pizca más de velocidad de la que suelen adolecer los centrales y Trujillo se vale precisamente de tener como pareja al granadino.

Cuidado al balón parado

Entre todos y la ayuda del resto habrá que tener mucho cuidado con el balón parado, acciones de las que Juan Muñiz suele sacar partido. Sí que es cierto que los rojiblancos no tienen cerrados las acciones a balón parado como lo demuestra que el pasado sábado el Alcorcón empató con una acción que llegó por ese camino, que una semana antes en campo del Levante el gol llegó en un penalti que fue el final de una acción a balón parado y así muchos sucesos de este tipo.

Lo demás no debe cambiar con respecto a la pasada semana. Es decir, con dos bandas en un buen estado y que tal vez son los únicos disponibles, Antonio Puertas por la derecha, pese a los problemas por los que no ha trabajado con normalidad durante toda la semana, y Fidel por la izquierda, con Quique González en punta dispuesto a 'cazar' todo lo que vuele por sus inmediaciones, dispuesto a seguir marcando goles, pero sobre todo a contribuir a conquistar la permanencia. Si lo logra hoy será importante para un partido en el que está en juego también el golaveraje, casi decantado en favor de la UD Almería, que ganó en la primera vuelta, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, por 3-0. El último gol, del pucelano.

Calidad y velocidad arriba

Enfrente un Nàstic con calidad y velocidad arriba que va como va por su mal rendimiento en la primera parte del campeonato, en la que el equipo que Vicente Moreno llevó a jugar las semifinales del playoff de ascenso a Primera División no dio una 'a derechas' y se 'apoltronó' en la cola de la clasificación, incluso con Juan Merino como técnico, estando los granotas 22 jornadas consecutivas ocupando zona de descenso -20 como último y dos como penúltimo-. Sin embargo, con la presencia del gaditano, poco a poco sus jugadores han ido cogiendo esa confianza que recuerda un poco a equipo 'suelto' de la pasada temporada como lo demuestra que en esta etapa de Merino sólo ha perdido dos partidos de los 12 jugados -ante Levante y Elche-, ganó cinco y empató otros tantos, además recuperando un once -el de Valladolid- en el que siete de ellos fueron los partícipes de aquel playoff de ascenso.

Las tres próximas citas ligueras del Gimnàstic de Tarragona son ante rivales directos en la lucha para eludir el descenso -Almería, Mallorca y Mirandés-, con lo que la plantilla se ha conjurado para permanecer unida y seguir en la senda de los buenos resultados cosechados este 2017.

El equipo de Juan Merino tendrá las bajas por lesión de Miguel Ángel Cordero, Luis Miguel Sánchez 'Luismi' y Álex López, y la ausencia de Xavi Molina por acumulación de tarjetas.

Convertir el Nou Estadi en un fortín para asegurar la permanencia una temporada más y mantener el orden táctico establecido desde la llegada en enero del preparador andaluz, son los objetivos de un equipo ganó la Copa Catalunya entre semana.