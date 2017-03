El Almería se 'relaja'

El Almería ultima ya su puesta a punto para el partido que el domingo, a las 12 horas, le enfrentará un Nàstic de Tarragona que en los números generales sería un equipo casi para descender, pero que con la llegada de Juan Merino al cargo, así como la de jugadores como Emaná o Barreiros, ha cambiado para ser uno de los mejores equipos de la categoría, que además ha ganado cuatro de los últimos seis partidos. El partido se juega en el Nou Estadi tarraconense y corresponde a la trigésimo segunda jornada de la Liga 1|2|3.

Los rojiblancos han levantado este viernes el pie del acelerador después de cuatro sesiones muy intensas, sobre todo las tres últimas, y han estado realizando un trabajo de regeneración en el que han practicado el futvoley. Con el grupo han estado ejercitándose Antonio Puertas, que estuvo al margen el día anterior, y Javi Álamo, aunque este como complemento a su período de recuperación.

Pozo y Azeez no han entrenado y han hecho un trabajo alternativo. El primero de ellos tiene una fractura en el cúbito del brazo izquierdo y se le está preparando una férula, y el segundo arrastra unas molestias musculares y hasta el último momento Luis Miguel Ramis no decidirá si cuenta o no con él para la cita en Tarragona. En esta tesitura también está el citado Pozo, no descartado, pero es el que menos opciones tiene de llegar. Se uniría a las bajas seguras por lesión de Fran Vélez y Javi Álamo, además de Karim Yoda y Jonathan Zongo.

Este sábado el Almería adelanta su entrenamiento, que será a puerta cerrada, puesto que a las 11.30 horas se trasladará al aeropuerto para coger un vuelo regular a Barcelona. Desde allí, en autobús, continuará el viaje a Tarragona.