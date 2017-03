Azeez y su hermano Uche

Casualidad o no, la presencia de Kalu Uche en Almería, en las dos últimas temporadas, ha coincidido con sendos cambios en la relación de Azeez con el conjunto rojiblanco. Hace un año, el delantero aterrizó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos como uno de los fichajes realizados en el mercado de invierno. El centrocampista estaba en el filial y no había querido, desde julio, renovar su contrato y, por tanto, pasar al primer equipo a todos los efectos. Ahora, el 25 de febrero de este año, Uche retornó al club rojiblanco cuando el mediocentro había ‘desaparecido’ de los planes de Fernando Soriano. Es decir, en dos malos momentos.

Por ‘arte de magia’ ambos problemas se solucionaron. Tras hablar Uche con el club para preguntar el motivo por el que Azeez no estaba en el primer equipo, en la entidad le dijeron que el contrato estaba redactado y el jugador no quería firmarlo. De ahí que, por edad, no podía jugar en la primera plantilla. El joven jugador no tardó ni cinco minutos en ir a la sede para estampar su firma. Lo hizo tras una conversación con el mayor de los Uche.

En este ejercicio, Azeez había comenzado de titular con Soriano, de la misma manera que acabó el pasado curso. Solamente la presencia del maño permitió que terminara jugando. Pese a que, en esta temporada, marcó dos goles en el inicio de la competición, su presencia en el equipo dejó de ser una realidad. Su sitio estaba en el banquillo o, en la mayoría de las ocasiones, en la grada. Hasta que llegó Uche. Coincidiendo también con la interinidad de Fran Fernández, el centrocampista ha retornado al equipo inicial. Cuatro partidos de forma consecutiva.

Esta mañana no ha querido reafirmar que la presencia de Uche es importante para encontrar su mejor versión. Sí que ha apuntado que el delantero «es como mi hermano». Un hermano que influye y aconseja. Como lo viene haciendo cuando está en Almería.