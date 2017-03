Que los problemas cambien de vestuario

Aunque no dependa exactamente de lo que suceda en su partido en Tarragona el próximo domingo, lo 'normal' es que si el Almería gana salga de la zona de quema. Sería aumentar la buena racha de las últimas cuatro jornadas (siete puntos de doce), demostrarse y demostrar al resto que están «en el buen camino» y, además, hacer que el Nàstic no se escape de los rojiblancos en la tabla clasificatoria. Demasiados aspecto a tener en cuenta. De manera clara, que los problemas clasificatorios que han tenido los almerienses desde que empezó la competición, se trasladen a otro vestuario. No quiere decir, aunque se logre el triunfo, que todos los males desaparezcan. Pero sí, como ayer reconoció Nano, que todo se vea de muy diferente manera porque «las victorias cambian el carácter».

El lateral malagueño no se centró solamente en lo que puede suponer la cita en tierras catalanas en la matinal del próximo domingo. Amplió su horizonte hasta, más o menos, cuando el Almería visite al Córdoba. Será el 16 de abril. Desde ese momento quedarán ocho partidos por disputar y (casi) todo puede haberse quedado mucho más aclarado. Aunque mejor decir que 'algo' más aclarado que ahora.

En una Liga 1|2|3 extremadamente igualada, a excepción del Levante, hacer pronósticos con 11 jornadas todavía por delante es una riesgo que nadie quiere asumir. Sobre todo si ese pronóstico se pide para definir los cuatro equipos que perderán la categoría al final del ejercicio. Una igualdad que está provocando que los equipos cambien su posición y, sobre todo, su estado de ánimo de un día para el otro. El Real Zaragoza es el ejemplo tras la última jornada. 'Depresivo' hace siete días, determinó que debía cambiar de entrenador y subir al del filial. Victoria en Elche y podrían llegar a Almería, dentro de 12 días, con 41 puntos en su haber, si ganan al Valladolid, el siguiente fin de semana.

Esto mencionado es lo que le lleva a pensar a Nano, lateral izquierdo del Almería, que todavía queda mucho por cortar. Eso sí, también apunta que «las próximas 2-3 jornadas marcarán mucho lo que pase después». Con varios duelos directos, como los tres seguidos que deberá jugar la UDA, y de otros conjuntos implicados en la parte baja.

Uno mismo

De ahí que considere que lo importante es lo que haga el propio cuadro rojiblanco. No quiere pensar mucho en los demás si, antes, los pupilos entrenados por Luis Miguel Ramis no hacen su trabajo y lograr encadenar algún triunfo más. «Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Sabemos que tenemos varios partidos seguidos ante equipos de la parte de nuestra zona. En las próximas fechas se puede determinar mucho lo que pase». No es para menos. Nàstic, Real Zaragoza y Córdoba son los que se deben medir a los rojiblancos antes de afrontar la cita frente al filial del Sevilla y que, parece, la más cómoda al estar instalados los hispalenses en la novena posición, sin opción de subir.

De vital importancia lo será la cita del domingo ante el Nàstic. Un equipo que es un claro ejemplo de que nadie puede dar nada por hecho. Ni en positivo ni en negativo. «El partido en Tarragona es ante un rival que, hace cosa de dos meses, estaba muy por debajo de nosotros y, ahora, está por encima». En concreto, cuatro puntos. Tal y como sucedió la pasada semana con el Alcorcón. Un equipo que cayó a puestos de descenso tras jugar en Almería. Si los almerienses son capaces de sacarlo adelante, «podemos meter a bastantes equipos en la quema. También hay partidos entre ellos, como el Alcorcón-Mallorca», dos conjuntos que están, junto a UDA y Mirandés, en descenso. El cuadro burgalés anunció ayer la contratación de Pablo Alfaro como nuevo entrenador, cuarto en lo que va de temporada.

Mirando a su propio ombligo, tras la victoria ante el Alcorcón, Nano cree que «estamos en el buen camino». Pero deben mostrarlo también sobre el césped del recinto catalán. «Lo más importante es pensar en nosotros. Si hacemos las cosas como venimos haciéndolas, en Tarragona vamos a tener muchas oportunidades», declaró tras el entrenamiento de ayer en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

En positivo

Su opinión en positivo lo argumentaba en lo visto «en el último mes». Bastantes cosas han cambiado. Como la llegada de Ramis al banquillo. Sin querer menospreciar el trabajo de Soriano y Fran Fernández, según sus propias palabras, sí que destacó al nuevo entrenador. Del que dejó claro que no se le está notando su falta de experiencia en la elite a la hora de dirigir una sesión ni en la preparación de los dos partidos que ha dirigido desde el banquillo. «Ramis tiene mucha experiencia. No ha tenido mucha a nivel de Segunda División, pero tiene las ideas muy claras y viene de un sitio (cantera Real Madrid) en el que aprenden muchísimo». El equipo, por ahora, está asumiendo sus ideas. «Nosotros estamos aquí para acatar sus decisiones», recalcó.