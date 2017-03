Ramis: «Queremos jugar al fútbol y ser tremendamente competitivos»

Luis Miguel Ramis, entrenador de la UD Almería, 'debutó ayer en la sala de prensa del Estadio para analizar un partido, en este caso, el ganado a la AD Alcorcón. Catalogó como clave la reacción tras el empate visitante. «El equipo recibió un golpe de los que hacen daño, pero no dio un paso atrás, sino adelante y eso fue clave».

Por su parte, Julio Velázquez, técnico alcorconero, se marchó muy enfadado. Entre otras cosas, dijo que había sido un partido de «ciencia ficción», culpando al árbitro de la derrota y manifestando que la UD Almería no había sido superior a su equipo en nada.

Cosas buenas, cosas malas

El preparador de la UD Almería no quiso entrar al 'trapo' para contestar a Julio Velázquez y explicó sus razones. «Respeto su opinión, pero no contesto ese tipo de valoraciones. Quejarte, cuando has perdido, me parece lógico. Pero yo quiero hablar de mi equipo». En ese sentido comentó que les vio cosas buenas y otras no tanto. «Por momentos hizo las cosas bastante bien, muchos no. En este partido encontramos lo que otros días no y tenemos que seguir dando pasos hacia adelante».

Sobre ello, señaló que se van soltando complejos. «Estoy muy enfocalizado en tratar de que vayan dejando esos miedos que les llegan por la actual situación. Y en que vayan desplegando la calidad y cualidades, buenas y colectivas, que tienen». Reconoció la importancia de la victoria ante un rival directo. «Esto refuerza más, porque viene acompañado de tres puntos. La pasada semana hicieron también muchas cosas bien y otras no, y nos vinimos sin recompensa. Ahora prima lo que prima, que es ganar y, dentro de eso, seguir trabajando en lo que queremos y en lo que tenemos fe».

En la valoración global del partido, elogió el paso adelante del equipo. «Merecimos irnos al descanso ganando, pero en la segunda parte nos empataron con un gol de los que hacen mucho daño. Pero marcamos rápido y pudo ser clave. Nosotros pedimos siempre después de cada gol, a favor o en contra, cinco minutos de mucha intensidad. Sabíamos que habrían momentos de dificultad y en esos momentos es donde hay que tener tranquilidad en acciones de estrategia. Momentos en los que se definen muchas cosas. Acertamos y a partir de ahí el equipo fue hacia arriba».

Referente a la personalidad que quiere tenga el equipo, manifestó sus ideas. «Quizás en la primera parte, en varios inicios, acumulamos demasiados pases en campo propio. Tenemos que ser más verticales, jugar más rápido y tratar de encontrar el campo rival antes. Eso te evitará problemas. Lo están empezando a entender, están viendo que llegan con criterio a campo rival. No le voy a proponer al equipo juego directo. Entiendo que llegas antes a la portería rival, pero llegas de cualquier forma y no somos un equipo que hagamos daño por esa vía. Queremos jugar al fútbol y ser tremendamente competitivos como en este partido», manifestó.