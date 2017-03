El presente antes que el futuro

Lo que pueda pasar la semana que viene no tiene motivo de analizarse sin afrontar victorioso el envite que esta tarde, desde las seis, se disputa en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. La UD Almería recibe a esa hora al Alcorcón, un rival directo, con el que está igualado en casi todo, menos en puntos. Unionistas y alfareros tienen sensaciones parecidas, por más que el conjunto que dirige Julio Velázquez salte al campo, hoy, con cuatro puntos más que los jugadores de Luis Miguel Ramis. Pero los dos equipos se 'sujetan' en la zona por muchos y parecidos justificantes. El más importante, porque no ganan partidos. Uno más lleva el equipo alcorconero que los rojiblandos. Luego se acumulan los goles, que tampoco son muchos.

Si se comparan los logros en casa de la UD Almería, que para eso actuará hoy como local, y del Alcorcón, que lo hace a domicilio, sale 'victorioso' el equipo rojiblanco, que en casa marca en 9 de los 14 partidos disputados y mantiene su puerta a cero en seis. El Alcorcón tiene más dificultades. No marcó en 2/3 de los envites celebrados lejos de Santo Domingo (10 de 15) y en sólo dos partidos mantuvo su portería a cero. Pero el fútbol no entiende de estadísticas. Generalmente, cuanto más se recalcan más pronto se rompen. Lo que está claro es que para ambos, puede que para el Almería más, lo de ganar es un verbo que, día tras día, es la tarea que intentan aprender sus jugadores, día tras día. Más ahora porque cada vez quedan menos partidos y más prisas por ganar. Además, de que hay siete puntos en juego -los tres que sumas, los tres que no suma el rival y el golaveraje-, está la posibilidad de seguir cantado el 'Sí se puede' que se convierte en el 'hit-parade' que se canta en todos los estadios del fútbol mundial -cada cual en su idioma-, como una demostración de las intenciones.

Los miedos

Luego está en rendimiento, los miedos, las fobias, las piernas que corren más que la orden del cerebro, la presión por ganar, el miedo a hacerlo. Cosas que se conjugan y que impiden conseguir los logros. El Almería no debe pensar en otra cosa que en el minuto 1 del partido. Todo lo que haya después es futuro y ese nadie sabe cómo se desarrollará.

Salir intenso y sabiendo que el partido se asemeja a un partido de rugby en el que ganar yardas y no perderlas hasta conseguir el objetivo del gol son claves para conquistar una ventaja que puede ser importantísima con vistas a empezar a ver la zona de salida de unos puestos en los que está 'acomodado'. El Almería lleva en esa zona 22 de las 30 jornadas celebradas y las últimas doce de forma consecutiva, que serán trece porque aunque gane no abandonará el descenso.

Sí es verdad que si gana se verán las cosas de otra manera. Para ello habrá que hacer cosas distintas a las que se hicieron, por ejemplo, la pasada semana frente al Levante UD, de donde se escapó el empate por la madera, o una semana antes en casa frente al Huesca, donde al equipo le faltó el aliento en el último tramo de partido. Durante la semana se han probado cosas, sobre todo cómo comportarse para impedir que el Alcorcón 'resucite' lejos de casa, donde sólo ha ganado un partido, aunque ha empatado cuatro y por eso 'mejora' los números que como visitante tiene la UD Almería.

Si la intención, como dijo Ramis el pasado jueves en rueda de prensa, es mostrar hambre de gol, habrá que mirar más hacia arriba que para atrás, aunque tampoco es aconsejable descuidarse por mucho que el Alcorcón sea un equipo con poca respuesta cara al marco rival. Pero baste sea que no se le eche en cuentas para que las rompa. José Ángel Pozo, que marcó en el último enfrentamiento entre ambos equipos en casa, es sobre el circula la 'piedra filosofal'. Su alineación o no hará ver un equipo distinto, también en lo que se refiere a la fisonomía.

Si el malagueño actúa como enganche, que será lo más probable, el centro del campo estará formado por Borja Fernández y Ramón Azeez, que retrasaría su posición con respecto a la mostrada en Valencia, y eso conllevará también la ubicación de Joaquín Fernández en la posición de central, al lado de Ximo Navarro, y no de mediocentro, por la que podría aparecer si fuese otra la idea. Esta responde a prescindir de Pozo, que Azeez pase a ser el enganche y Joaquín como mediocentro, para que Ximo Navarro y Trujillo ocuparan la posición de centales.

Lo demás no debe cambiar. Está claro que Casto se ubicará bajo palos, con Isidoro y Nano, por las bandas -este con la luz roja porque una posible tarjeta le obligaría a descansar en otro partido importantísimo que está a la vista, en Tarragona-.

Los tres restantes jugadores del once serían Antonio Puertas, por banda derecha y Fidel por la izquierda, con el pichichi rojiblanco, Quique González, como jugador en punta, que ante el Lugo limpió más de un mes sin ver puerta, con lo necesario que son sus goles, a falta de que 'aparezca' otro que sea capaz de llevar el peso en ataque para repartir responsabilidades y para hacer más difícil el trabajo de las defensas contrarias.

Momento delicado

El Alcorcón afronta esta cita en un momento muy delicado, puesto que encadena siete partidos sin ganar en los que sólo ha sumado cuatro puntos de 21 posibles. Aún así, esta mala racha le ha permitido pasar la semana fuera del descenso, aunque todo lo que no sea ganar en Almería le podría situar entre los cuatro últimos de la clasificación.

Una victoria, aparte de poner fin a la mala racha que atraviesa, serviría al Alcorcón para mejorar sus números a domicilio, puesto que sólo ha sumado 7 puntos como visitante de 45 posibles y es el tercer peor equipo lejos de su estadio, sólo superado por el Almería y el Rayo. Para este encuentro, Julio Velázquez cuenta con las bajas del central valenciano David Navarro, del centrocampista montenegrino Marko Bakic y del lateral derecho portugués Nelson.

El extremo Iván Alejo, sancionado la pasada jornada, vuelve a estar disponible y podría tener su oportunidad en un once al que podría volver el argentino Fede Vega al lateral derecho y seguir en la zaga el canterano Jorge Cuenca.