Los jugadores motivan a Ramis

Luis Miguel Ramis se estrenará en casa el próximo sábado. Hoy ha dado la rueda de prensa previa de cara al primero de los cuatro choques que tiene la UDA ante rivales directos. No quiere pensar lo que sucederá después de recibir al Alcorcón. Principalmente porque este partido lo ha considerado "especial", al ser su primera comparecencia en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, al que llega bastante motivado. El motivo no es otro que lo que está viendo en los entrenamientos desde que se hiciera cargo del plantel la pasada semana. "Está claro que no es un partido más. Estoy muy tranquilo. Ver el trabajo diario de los jugadores y ver que tienen ganas de que llegue el sábado, para trabajar el partido, para seguir teniendo buenas sensaciones y ya que les llegue por fin el premio que merecen", ha destacado el preparador catalán.

También ha hecho referencia al mal por el que está pasando el primer equipo de la UDA. La falta de acierto ante el marco contrario, como ya pudo comprobar el pasado domingo ante el Levante. Les pide a los suyos que tengan "más hambre" a la hora de encarar y de buscar la portería rival. "Es lo más importante a mejorar, porque este juego vive del gol. Lo hemos trabajado y llegaremos con más jugadores al área. Hay que meterle más intensidad a la finalización, más contundencia e ir con más hambre".

De cara al choque frente al Alcorcón, que está cuatro puntos por encima de los rojiblancos y que marca los puestos de permanencia, Ramis no podrá contar con los lesionados Jonathan, Yoda, Fran Vélez y Javi Álamo. "Me preocupo de los que están", ha afirmado el exReal Madrid Castilla.