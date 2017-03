El compromiso de Uche y la desaparición de Yoda

Dos nombres propios han estado encima de la mesa en la comparecencia de prensa de Luis Miguel Ramis. El técnico tarraconense ha tenido que responder a cuestiones sobre Kalu Uche y Karim Yoda. Dos de los fichajes llegados en el mercado de invierno y que, por diversas circunstancias, no han podido dar su mejor rendimiento.

El primero está entrenando con el equipo. No así el segundo, que está lesionado y su actual estado es una incógnita. De ahí que, de las palabras del técnico, se desprenda el compromiso del africano y la desaparición del francés.

Sobre Uche, Ramis ha destacado que "él quiere. He hablado con él y está absolutamente comprometido con el grupo. Eso es muy importante. Es un jugador referencia en el club, en la plantilla y el mensaje que nos está mandando, sin decirnos nada muchas veces, es que contemos con él"

En cuanto al galo, todo lo contrario. No ya por el propio jugador. La diferencia está en que no puede contar porque la información que le llega no es la más adecuada. Cuando se le ha preguntado por si Karim Yoda podrá jugar antes de final de temporada, Ramis ha sido muy claro. "No tengo ni idea. Preguntad a los servicios médicos. Es un jugador que pertenece al Getafe. Los dos servicios médicos están hablando entre ellos", ha dicho. Para resumir, esta situación, con un más que contundente "no tengo tiempo material para dedicarle un momento".