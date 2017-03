Edu Fenoy: «Echamos en falta que se reconozcan nuestros años en el club»

La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería volvió a visitar ayer el restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón para llevar a cabo su análisis de la actualidad del conjunto rojiblanco, marcada por el debut de Luis Miguel Ramis con derrota frente al Levante. Para ello, el programa contó con la presencia de Edu Fenoy, ex jugador de la UD Almería y del Polideportivo Ejido, entre otros equipos.

Junto al ex futbolista almeriense estuvieron Víctor Hernández, director de Radio Marca Almería, y los tertulianos Pedro Martínez, Seba Miras, Alejandro Asensio y Juanjo López. Edu Fenoy, que milita actualmente en el Gran Bahía de fútbol veterano, afirmó que «al Almería lo sigo, aunque me cueste por el trabajo y por mis partidos. No obstante, cada vez que puedo lo veo. Además, solemos reunirnos ex jugadores del equipo para jugar encuentros donde aprovechamos para hablar de la actualidad del equipo».

El que también fuera futbolista de Moralo, Balompédica Linense o Écija recordó que «yo me marche del club cuando ascendimos a Segunda División. El entrenador era Casuco, pero no contó conmigo, aunque tenía contrato en vigor, y me tuve que ir al Moralo, que fue la mejor opción que me salió. Mi ficha la usaron con Francisco, que regresó. Me quedé fuera para que él pudiera entrar al equipo».

Buena plantilla

Como la mayoría de los aficionados rojiblancos, Edu Fenoy considera que el equipo que confeccionó en verano la entidad andaluza no se corresponde con la posición que ocupa en la tabla. «El Almería tiene buena plantilla pero, cuando un equipo se mete abajo, se crea ansiedad. Lo digo porque yo he estado en vestuarios y sé lo que pasa. Aún así, creo que todavía queda tiempo para revertir la situación», explicó.

Fenoy sí reconoció que «descender sería perder todo lo que se ha venido haciendo en estos años atrás. La ciudad necesita estar en Segunda División. Como sabemos, la Segunda B es un pozo del que nunca se sabe cuándo se va salir y, si no, que se lo digan al Cádiz. Sería triste volver después de tanto tiempo, con esta afición y este estadio. No lo mereceríamos».

El ex futbolista almeriense echa de menos un mayor reconocimiento por parte del club hacia quienes formaron parte de su historia más reciente, y es que él fue uno de los artífices de ese ascenso logrado en 2002 con Casuco tras deslumbrar en esa liguilla formada por Real Madrid B, Espanyol B y Pontevedra en la que el conjunto rojiblanco ganó cinco de los seis encuentros.

«Cuando nos reunimos los ex jugadores de la UD Almería para disputar algún partido homenaje siempre lo comentamos, claro. Echamos en falta que se reconozcan los años que hemos estado en el Almería. Si este equipo está ahora en Segunda División es por el trabajo que hicieron en temporadas atrás los Moreno, Miranda, Francisco, Ortiz o Raúl Sánchez, por decirte algunos nombres. Eso el Almería debería tenerlo más en cuenta y, desgraciadamente, no es así».

No es el único ex jugador que ha denunciado que el club presidido por Alfonso García no tenga ningún tipo de detalle con aquellos que defendieron su escudo. Edu Fenoy, aún así, reconoció durante la Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería que estaría dispuesto a ayudar a la entidad almeriense si así se lo pidiera. «A mí me encantaría formar parte de este club, aunque luego tenga mi trabajo por otro lado. He sentido esos colores y he disfrutado jugando en el Juan Rojas delante de mi afición, y me haría ilusión ser partícipe, aunque sea limpiándoles las botas a los niños pequeños. Lo que fuese. Me daría igual».