«Un empate era lo justo»

Buenos merecimientos, sobre todo en los últimos minutos, pero sin marcar. El resumen de lo que fue el partido para los que lo pudieron ver y, también, lo fue para el vestuario rojiblanco tras caer en el Ciutat de Valencia. La fortuna que les fue esquiva, una vez más, junto a la falta de acierto y un error, castigado como penalti, fueron los motivos por los que los puntos se quedaron en tierras valencianas. El líder no pasó por encima de la UDA. Pero tampoco lo necesitó. Porque los almerienses siguieron negados ante el marco contrario. Un nuevo partido sin lograr sumar un gol. Así que, como en otras ocasiones, con uno encajado en la puerta de Casto fue suficiente para venirse de la capital del Turia de vacío. Una historia ya repetida en demasiadas veces a lo largo de esta temporada. Una ausencia de premio cuando se tutea al líder de una competición dominada desde la primera jornada con paso más que firme por el Levante. Un equipo que gana la mayoría de sus partidos por la mínima. Justo lo contrario que el Almería. De ahí la gran distancia en puntos.

Ya en la zona mixta, los pupilos de Luis Miguel Ramis, que debutó como entrenador del Almería con derrota, sacaron un discurso ya escuchado en otros momentos. Queriéndose quedar con el aspecto positivo. Es decir, con haber dominado en su campo al Levante en el tramo final del choque. Viendo que las 'pinceladas' dadas por el preparador tarraconense fueron llevadas a la práctica por los jugadores. Que mejoraron el aspecto físico con solamente dos sesiones con 'caña'. Buscando que es el camino correcto. Al menos, el inicio del camino correcto.

Y, todo, cuando restan 12 jornadas para acabar la campaña. Aunque también hubo aspectos negativos. Una nueva derrota deja a los rojiblancos en la parte más baja de la tabla clasificatoria.

En una cita en la que, entre otros, Mirandés, Nàstic de Tarragona y Mallorca han perdido sus respectivos partidos. Ya se sabe que mal de muchos...

Ángel Trujillo

El central madrileño fue una de las grandes novedades en el equipo inicial. Volvía al que fue su estadio la pasada campaña. Lo hizo como titular en el centro de la zaga. Tuvo una ocasión clara en la primera mitad. Y Roger, el máximo goleador de la categoría, solamente pudo marcar desde el punto de penalti. A su juicio, el resultado debió ser otro distinto. «Sinceramente el equipo ha demostrado que ha llegado con muchas ganas de competir bien». Lo que dejó un partido más abierto de lo que la clasificación podía hacer pensar en la previa. «El resultado más justo hubiera sido un empate», declaró.

Para el defensa rojiblanco, «en la primera parte nos han dominado algo y, en la segunda, hemos sido superiores». De ahí que pensara que la igualada hubiera sido el justo premio para los dos equipos.

De lo que no pudo opinar fue de la jugada que supuso el 1-0 definitivo. «No me pilla bien la jugada para saber si ha sido penalti», señaló. Fue en, casi, la única opción en la que el Levante sacó partido a una jugada de estrategia, aunque fuera sin necesidad de remate. «Hemos trabajado bien la estrategia, pero ha sido una pena el no haber aprovechado alguna», decía en el aspecto de ataque.

Se quiso quedar con la segunda parte. Cuando el equipo almeriense dio un paso al frente. «Cuando hemos tenido la tranquilidad y hemos sabido mover la pelota, las ocasiones han llegado». Pero por muy claras que fueran, como el palo de Nano, tampoco tuvieron la fortuna para haber logrado el empate que buscaron durante el segundo periodo. «Ellos no han tenido muchas ocasiones y nosotros algunas para haber marcado. Han sido muy claras», aseveró.

El resultado final fue lo que está siendo la temporada para los dos. «Cuando un equipo está arriba todo le sale a favor». Aunque quiso ser optimista de cara al futuro. «Venimos de dos semanas compitiendo bien. Si ante el Alcorcón lo hacemos igual, tendremos más opciones de ganar», sentenció.

Nano

Nano fue el protagonista negativo por partida doble. Un agarrón suyo fue castigado como penalti. Un centro suyo acabó en el palo, sin ningún compañero para poder rematarlo a gol. «Ha sido un cúmulo de mala suerte. Desde mi ángulo, el balón no cogía rosca. No tocó en ninguna pierna. Toca en el palo y le cae a las manos al portero. Juanjo estaba para remachar», dijo lamentándose de lo ocurrido.

Para el malagueño, «hemos hecho un partido muy serio. El Levante no nos ha creado peligro. En la segunda parte, por colocación y ganas, se ha visto a un equipo que ha ido a por el empate». Pero sin lograrlo. Porque todo el encuentro quedó condicionado por el penalti que el colegiado señaló por una acción suya. No dijo, en ningún momento, que no fuera. «Hemos perdido por una jugada en la que estaba involucrado. Son acciones que pasan todas las semanas. Voy con un 'mea culpa'. No hay que lamentarse de los errores y hay que mirar para el futuro».

Un futuro que empieza ya hoy. «Tenemos por delante otra semana que el míster nos quiere inculcar sus ideas. Aunque suene a tópico, si seguimos en esta línea podremos lograr la victoria ante el Alcorcón». Sobre todo si llegan con un buen tono al final del choque. «Esos dos entrenamientos de esta semana, que ha metido gran carga física, se ha visto reflejado en el partido. También por las ganas que hemos tenido por buscar la victoria», destacó un Nano González que se queda, con la tarjeta amarilla que le fue mostrada ayer, a una de la segunda suspensión por acumulación de amonestaciones en esta campaña liguera.